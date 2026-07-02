Gemini suma nuevas herramientas para ayudar a los pequeños negocios a ser más productivos

¡Atención! Sobre todo si tienes o estás involucrado en el mundo de las PYMEs, pues Vishnu Sivaji, Director Sénior de la aplicación Gemini, anunció novedades para los usuarios de Gemini y Perfil de Negocio (Google Business Profile), las cuales están diseñadas para impulsar y optimizar la gestión de propietarios a nivel global. A continuación todos los detalles.

Estas actualizaciones transforman a Gemini en un socio con un profundo entendimiento de cada negocio, que comprende a la empresa de forma intuitiva para ayudar a los emprendedores a ser más productivos sin la necesidad de volver a explicar sus objetivos o la voz de su marca cada vez que inician sesión.

(Image credit: Google)

Conectar el perfil de Google Business con Gemini

El perfil de Google Business funciona como el escaparate digital de una empresa, permitiéndole destacar en la Búsqueda y los Mapas de Google, generar credibilidad instantánea a través de reseñas de clientes y convertir búsquedas en acciones como ventas o reservas. A partir de ahora, los propietarios podrán conectar de forma segura su perfil a Gemini en un solo paso. Al hacerlo, Gemini se convierte en un asistente de IA con acceso al contexto del mundo real de la empresa, otorgándole todo el contexto necesario para delegar tareas complejas que consumen mucho tiempo:

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Transformar conocimientos en acciones: al preguntar, "¿cómo le fue a mi negocio este mes?" Gemini podrá analizar impresiones de búsqueda reales, datos de llamadas, interacciones con clientes y solicitudes de direcciones.

al preguntar, "¿cómo le fue a mi negocio este mes?" Gemini podrá analizar impresiones de búsqueda reales, datos de llamadas, interacciones con clientes y solicitudes de direcciones. Gestión de reseñas sin complicaciones: el sistema puede redactar respuestas altamente personalizadas utilizando el tono de la marca y haciendo referencia a los comentarios específicos dejados por los clientes.

el sistema puede redactar respuestas altamente personalizadas utilizando el tono de la marca y haciendo referencia a los comentarios específicos dejados por los clientes. Actualizaciones de perfil en tiempo real: permite a los negocios actualizar su horario de atención, identificar lagunas en su perfil o publicar actualizaciones de temporada rápidamente.

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Mantente a la vanguardia con los Business Notebooks

Para ofrecer a los propietarios un espacio centralizado donde gestionar sus flujos de trabajo, se introducen los Business Notebooks. Estos espacios sirven como un entorno específico para organizar chats, fuentes, el sitio web y el Perfil de Negocio de Google. Con este conocimiento integrado, se pueden analizar rápidamente las tendencias del mercado o generar recursos creativos alineados a la marca.

Además, los Business Notebooks muestran información clave de forma proactiva al abrirse, ofreciendo:

Alertas proactivas: muestra elementos críticos de acción, como horarios de vacaciones sin establecer o preguntas de clientes que siguen sin respuesta.

muestra elementos críticos de acción, como horarios de vacaciones sin establecer o preguntas de clientes que siguen sin respuesta. Recomendaciones personalizadas: facilita el descubrimiento de nuevas oportunidades de mercado y sugerencias prácticas para optimizar las operaciones diarias, como la fijación de precios en función del mercado local.

facilita el descubrimiento de nuevas oportunidades de mercado y sugerencias prácticas para optimizar las operaciones diarias, como la fijación de precios en función del mercado local. Ejecución optimizada: permite pasar de las ideas a la acción, facilitando el desarrollo de conceptos creativos para campañas promocionales y el análisis de métricas de rendimiento.

La integración de los Business Notebooks y el Perfil de Negocio de Google comenzará a implementarse a nivel mundial a lo largo de este mes.