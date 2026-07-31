Gemini Spark ahora puede navegar por la web y realizar tareas desde Chrome

Gemini evoluciona una vez más para ayudar a las personas y llegar más allá de solo encontrar información.

Como parte de esta evolución, Gemini Spark incorpora nuevas capacidades de navegación web a través de Chrome, que le permiten encargarse de tareas complejas y repetitivas en línea con la autorización del usuario.



Con esta integración, Spark puede utilizar Google Chrome para realizar actividades como investigar opciones de vuelos e iniciar procesos de reservación, sólo si el usuario lo autoriza con sus cuentas abiertas y contraseñas guardadas. De esta manera, tareas que normalmente requieren navegar entre diferentes páginas y completar múltiples pasos pueden ser gestionadas por Spark.



La nueva función está diseñada con medidas de seguridad para ayudar a proteger a los usuarios frente a amenazas como la inyección de prompts. Además, Gemini Spark mantiene a las personas involucradas en aquellas acciones que requieren una decisión sensible: por ejemplo, cuando llega el momento de realizar un pago, Spark devuelve el control al usuario para que sea él quien complete la acción.

Gemini Spark llega a más usuarios alrededor del mundo

A partir de hoy, los suscriptores de Google AI Pro en más de 160 países podrán acceder a Spark y comenzar a automatizar tareas cotidianas. Esta expansión se suma a las actualizaciones que Gemini Spark ha recibido durante las últimas semanas, cómo nuevas acciones para Google Workspace, incluyendo la posibilidad de editar documentos, hojas de cálculo y presentaciones, así como leer comentarios y agregar imágenes a documentos y presentaciones. También mejora la forma en que gestiona tareas complejas al consultar y revisar fuentes en paralelo.



Gemini Spark, ha ampliado sus conexiones con aplicaciones de terceros como Canva, Instacart, OpenTable, Dropbox y Zillow, lo que permite extender sus capacidades a distintos servicios y actividades.



Con estas actualizaciones, Gemini Spark avanza hacia una experiencia más proactiva y orientada a la acción, en la que la inteligencia artificial puede encargarse de distintos pasos de una tarea bajo la dirección del usuario, mientras este mantiene el control sobre las decisiones más importantes.

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