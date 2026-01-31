Gemini llega a Google Maps para peatones y ciclistas
Hoy Google anuncia que la navegación de Google Maps con Gemini ya está disponible para peatones y ciclistas, marcando una nueva forma de moverse por la ciudad.
Ahora, mientras caminas o andas en bicicleta, Gemini puede acompañarte como un verdadero guía urbano.
¿Cómo funciona?
La navegación con Gemini te ayuda a realizar tareas mientras conduces, como si hablaras con un amigo en el asiento del pasajero. Ahora, lanzamos esta función para caminar y andar en bicicleta.
- Si caminas por la ciudad, puedes hacer preguntas como "Google, ¿en qué colonia estoy?" o, si te da hambre, "¿Cuáles son los restaurantes mejor calificados cerca de aquí?". Gemini te recomendará opciones en tu ruta, basándose en la información actualizada y completa de Google Maps.
- Si andas en bicicleta, la experiencia es manos libres, para que puedas mantenerte seguro y enfocado en el camino. Puedes preguntar "¿Cuál es mi hora estimada de llegada?" o "¿Cuándo es mi próxima reunión?". ¿Llegas tarde? Di "Envía un mensaje de texto a Sarah diciendo que llegaré 10 minutos tarde" y te ayudaremos a enviarle un mensaje para que puedas seguir sujetando el manubrio.
¿Dónde está disponible?
Ya está activa a nivel mundial en dispositivos iOS en todas las regiones donde Gemini está disponible y se está implementando en Android.
