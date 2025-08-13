Geely suma 11 satélites y fortalece su red IoT global

¡El futuro es ahora y Geely lo sabe! Por ello, lanza 11 satélites, pero no te preocupes, a continuación te compartimos todos los detalles.

A las 12:31 a.m. (hora de Beijing) del 9 de agosto de 2025, un solo cohete espacial despegó desde aguas próximas a Rizhao, en la provincia china de Shandong, transportando 11 satélites pertenecientes a la Constelación de Movilidad del Futuro de Geely, también llamada GEESATCOM.

Todos los satélites han ingresado en sus órbitas designadas y operan con normalidad, marcando un nuevo hito en el éxito de la misión. Este logro representa un importante avance para GEESATCOM en las comunicaciones del Internet de las cosas (IoT) por satélite en Órbita Terrestre Baja (LEO) y refuerza la visión de Zhejiang Geely Holding Group de construir un ecosistema integrado de movilidad espacial y terrestre que transformará la experiencia de transporte de los usuarios.

El proyecto GEESATCOM es desarrollado y operado de manera independiente por Geespace, la filial aeroespacial comercial de Geely Holding Group. La empresa ya había logrado tres despliegues orbitales exitosos en 2022 y 2024. Con este último lanzamiento, Geespace opera ahora 41 satélites en órbita, ampliando de forma constante su capacidad de cobertura global. La primera fase contempla un total de 72 satélites, cuya instalación está prevista para completarse antes de que termine 2025.

Durante los próximos dos meses, Geespace acelerará el despliegue de la constelación hasta alcanzar 64 satélites operativos, estableciendo una cobertura global integral del Internet de las cosas satelital, con excepción únicamente de las regiones polares.

Las comunicaciones por satélite LEO están transformando rápidamente industrias estratégicas como vehículos conectados, movilidad aérea urbana, respuesta a emergencias, operaciones marítimas e infraestructura energética. GEESATCOM lidera la integración de aplicaciones en múltiples sectores, conectando vehículos, aeronaves de baja altitud, maquinaria de construcción y embarcaciones marítimas a redes satelitales. Esto crea una base global de IoT satelital "siempre conectada", que ofrece servicios de comunicación confiables y de amplia cobertura para usuarios en todo el mundo.

A través de GEESATCOM, Geespace ha establecido alianzas con operadores de telecomunicaciones en más de 20 países de Medio Oriente, Sudeste Asiático, África y América Latina. Las pruebas comerciales han arrojado resultados sobresalientes, con una tasa de éxito del 99.15% y una disponibilidad de red superior al 99.97%, consolidando una sólida reputación internacional y experiencia operativa.

Como pilar del ecosistema integrado de movilidad espacio-tierra de Geely Holding, Geespace aprovecha las comunicaciones IoT por satélite y la tecnología de posicionamiento de alta precisión para mejorar la automatización y conectividad de los vehículos. Esta infraestructura satelital proporciona datos críticos para sistemas avanzados de asistencia al conductor, así como plataformas de vehículos conectados, mejorando significativamente la seguridad y comodidad de los viajes.

Geespace ha logrado comercializar con éxito sus chips de comunicación satelital y módulos de posicionamiento de alta precisión, con terminales satelitales para vehículos y sistemas de posicionamiento integrados que ya están en producción masiva en todo el portafolio de Geely Holding.

Como socio oficial de los Juegos Mundiales 2025 en Chengdu, Geely Holding está mostrando aplicaciones prácticas de su tecnología satelital en los juegos recientemente inaugurados. La compañía proporciona localización de alta precisión y comunicaciones satelitales de emergencia para los vehículos oficiales del evento, permitiendo una gestión precisa de flotas y elevando los estándares de transporte para la competencia internacional.

Impulsada por la transformación hacia la electrificación inteligente, Geely Holding continúa avanzando en el proyecto GEESATCOM, fortaleciendo la infraestructura base para la movilidad inteligente y construyendo un ecosistema integrado de movilidad espacio-tierra. Activamente, la empresa desarrolla capacidades productivas de próxima generación a través de tecnologías, productos y servicios innovadores que superan, de forma constante, las expectativas de los usuarios, posicionándose como líder en la revolución de la movilidad inteligente y sostenible.