Este Día de las Madres, regala momentos, no solo productos

Ser mamá es habitar muchos mundos al mismo tiempo. Es estar, cuidar, resolver pero también es encontrar pequeños espacios propios, construir recuerdos y atesorar instantes que terminan siendo los más valiosos. Este Día de las Madres, elige un regalo que la acompañe en sus actividades diarias, facilitando lo que ya hace de manera natural: vivir intensamente cada instante.

¿Cómo elegir los audífonos perfectos para mamá?

Desde la mañana hasta la noche, los audífonos se han convertido en aliados discretos. No solo para escuchar música, sino para concentrarse, tomar llamadas o simplemente disfrutar un momento propio sin interrupciones. Es por ello que, Sony te comparte algunas recomendaciones dependiendo a su estilo de vida:

Mamá en modo fit

Con los LinkBuds Clip, podrán disfrutar de una experiencia auditiva sin interrupciones, ya sea en el gimnasio, de viaje o simplemente pasando el día, ideal para aquellas mamás que les gusta estar muy activas. Presentan un diseño en forma de "C" que no bloquea el canal auditivo, de modo que se adaptan fácilmente a una amplia variedad de orejas. La estructura principal y la banda superior ofrecen amplias opciones de ajuste y excelente estabilidad. También incluyen almohadillas que permiten modificar el calce según sus preferencias cambiando la posición de la banda.

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Son livianos y excepcionalmente cómodos, de modo que puedes usarlos todo el día sin siquiera notar que los llevas puestos. Las almohadillas ofrecen un calce más ajustado y seguro para que los audífonos no se salgan, ni siquiera al practicar deportes al aire libre, como correr.

El diseño está inspirado en los aretes, disponibles en colores violeta, beige, verde y negro, ideales para combinar fácilmente con su estilo. Con la posibilidad de combinar la cubierta del estuche eligiendo entre la variedad de combinaciones para conseguir un aspecto único para sus LinkBuds Clip.

Estos audífonos también cuentan con la calificación de resistencia al agua IPX4, por lo que podrá usarlos sin preocuparse por la transpiración o la lluvia y cuentan con una duración de batería de hasta 37 horas, con función de carga rápida que brinda una hora de uso con solo tres minutos de carga.

Mamá en modo relax

Los audífonos WH-1000XM6, ofrecen una cancelación de ruido optimizada en tiempo real para que puedan disfrutar de su mundo sin distracciones y sonido puro, para aquellas mamás que buscan concentración al momento de tomar una llamada o al escuchar su Podcast favorito.

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Para aquellas que miran películas mientras viajan, los audífonos WH-1000XM6 también incluyen la tecnología 360 Reality Audio Upmix for Cinema, que aporta una experiencia de sonido espacial como si estuvieses en el cine con sonido estéreo de 2 canales, gracias a las exclusivas tecnologías de upmix y 360 Spatial Sound de Sony.

Los WH-1000XM6 cuentan con un pliegue perfecto y duradero, lo que permite colocarlos fácilmente en bolsos y bolsillos de avión, disponibles en tres colores premium que se adaptan a su estilo: rosa, negro, plateado y azul medianoche.

¿Qué cámara regalar a mamá para que capture momentos increíbles?

Las fotos son una memoria viva, por ello, la ZV-1M2, es ideal incluso para aquellas mamás que nunca antes habían utilizado una cámara, con la ZV-1M2 no hay necesidad de estudiar configuraciones complejas. Adicionalmente, podrán transmitir en vivo y compartir de forma sencilla ya que cuenta con acceso a Wi-Fi de 5 GHz y puerto SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2) Type-C®, el cual permite la transferencia por cable de alta velocidad a su smartphone o una PC para posproducir y compartir en plataformas de redes sociales fácilmente.

A partir de una base de ajustes predeterminados rápidos, podrán regular un tono de color preciso, la nitidez, el brillo y el contraste, para reproducir el aspecto ideal en la cámara y poder compartir sus imágenes de inmediato, gracias a la función Aspecto creativo, la cual proporciona 10 estilos creativos como ajustes preestablecidos que pueden usarse tal como están o personalizarse mediante una variedad de parámetros ajustables y a través de la función Mi estilo de imagen.