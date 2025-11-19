El Teclado Zapoteco ya está disponible en Motorola

Motorola expande una vez más su Iniciativa de Apoyo a las Lenguas Indígenas junto a Fundación Lenovo, Motorola, ¿cómo? Muy sencillo, con una nueva variante en su Teclado Zapoteco: el Dìtsaè de San Pedro Mixtepec.

El proyecto del Teclado Zapoteco en México , que nació desde y para las comunidades de Oaxaca, se presentó por primera vez en junio de 2025 con cinco variantes de las lenguas zapotecas del Valle disponibles para todos los dispositivos Android. Hoy, el teclado se fortalece y expande su alcance gracias a la participación activa de los propios hablantes.

(Image credit: Motorola)

El propósito de integrar la tecnología con la riqueza de las raíces mexicanas dio origen a esta herramienta, creada para contribuir a la preservación y digitalización del zapoteco, una de las lenguas indígenas más representativas de México. Antes de esta actualización, el teclado incluía las siguientes variantes:

Dixhsa de Teotitlán del Valle

Yubdany diza de San Bartolomé Quialana

Dìzà de San Pablo Güilá

Ditsa de San Miguel del Valle

Diza de Santa Inés Yatzeche

Ahora, se renueva sumando por primera vez una variante del zapoteco del sur: el Dìtsaè de San Pedro Mixtepec.

“En respuesta a una solicitud de la comunidad, nuestro teclado zapoteco se amplió para incluir un diseño del zapoteco del sur. Nos llena de alegría ver cómo esta herramienta ha tenido un impacto positivo y ha despertado un gran interés en las comunidades de Oaxaca. Este proyecto nació para ellas y por ellas”. comentó al respecto Juliana Rebelato, Directora global de globalización de Motorola.

Para Motorola, la verdadera innovación sucede cuando se respeta la herencia cultural, representa la diversidad de sus usuarios y reconecta a las comunidades. La lengua zapoteca, lejos de desaparecer, sigue más viva que nunca.

Disponibilidad

La nueva variante de San Pedro Mixtepec ya está disponible en el teclado zapoteco. El teclado se encuentra en dispositivos con sistema operativo Android (Android 13 en adelante), para descargar vía Google Play Store.

¿Cómo descargar el teclado?