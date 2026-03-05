Dimensity 9500 es reconocido por su innovación en tecnología móvil en los GTI Awards 2026

¡Atención! MediaTek demuestra una vez más su liderazgo en la industria, esta vez de la mano del "Dimensity 9500" que logró el galardón de "Producto y Solución Innovadora" en los GTI Awards 2026 que reconoce sus destacados avances en tecnología móvil.

Este marca el segundo año consecutivo en que recibe un GTI Award, lo que subraya el liderazgo sostenido en innovación móvil, particularmente al impulsar los límites de la IA en el borde (Edge AI).

El Dimensity 9500 representa un gran salto hacia adelante, al ofrecer una potencia de cómputo de inteligencia artificial revolucionaria, al mismo tiempo que logra mejoras notables en eficiencia energética. Al integrar capacidades avanzadas de IA en el chip, la plataforma móvil permite ejecutar IA generativa en el dispositivo y acciones de IA agéntica de manera más rápida, con mayor seguridad y privacidad, sin comprometer la duración de la batería.

A medida que las aplicaciones impulsadas por inteligencia artificial continúan evolucionando, el Dimensity 9500 se posiciona a la vanguardia, haciendo posibles experiencias verdaderamente inteligentes en el día a día y redefiniendo lo que los usuarios pueden esperar de las plataformas móviles de gama alta.