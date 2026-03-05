Dimensity 9500 es reconocido por su innovación en tecnología móvil en los GTI Awards 2026

Noticias
Por publicado

Dimensity 9500 consolida a MediaTek en la innovación móvil con premio en los GTI Awards 2026

MediaTek
(Crédito de imagen: MediaTek)

¡Atención! MediaTek demuestra una vez más su liderazgo en la industria, esta vez de la mano del "Dimensity 9500" que logró el galardón de "Producto y Solución Innovadora" en los GTI Awards 2026 que reconoce sus destacados avances en tecnología móvil.

Este marca el segundo año consecutivo en que recibe un GTI Award, lo que subraya el liderazgo sostenido en innovación móvil, particularmente al impulsar los límites de la IA en el borde (Edge AI).

Antonio Quijano
Antonio Quijano
Editor