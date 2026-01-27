Descubre cuáles son los sets "Lego" favoritos en México

¿Lego tiene un día Internacional? Sí, así como lo lees, el icónico ladrillo que pasó de ser un juguete a un objeto de diseño y coleccionismo celebra su día cada 28 de enero.

Su permanencia en el tiempo no es casual: el sistema de construcción se ha mantenido prácticamente intacto por décadas, permitiendo que piezas creadas hace más de medio siglo sigan encajando con las actuales y conectando a distintas generaciones a través del juego.

Hoy, sus sets funcionan como auténticas piezas de arte contemporáneo en cualquier sala y se posicionan como algunos de los artículos más deseados en Mercado Libre.

A nivel global, de acuerdo con LEGO House, se estima que hay 950 mil AFOLs (Adult Fan of LEGO). Esta comunidad representa más del 15% de su base de consumidores, lo que ha impulsado el diseño de líneas que -por su estética, complejidad y valor de exhibición- son exclusivos para este sector.

Sin embargo, muchos de ellos deciden ir un paso más allá y diseñan sus propios sets o MOCs (My Own Creation). Sus creadores, llamados MOCers, emplean su imaginación y sus reglas para construir desde cero figuras no oficiales e incluso algunos se convierten en artistas profesionales.

En México la fiebre por los bricks no es la excepción. De acuerdo con datos de Mercado Libre, el rango de edades de los usuarios que los compran en la plataforma es de 25 y 34 (30%), seguido de 35 y 44 años (23%), 18 y 24 (18%); siendo 50% hombres y 48% mujeres.

Si bien Navidad es la época más relevante en ventas, también destacan: febrero (San Valentín), abril (Día del Niño), mayo (Hot Sale), julio (Verano) y noviembre (Buen Fin). Y entre las líneas más populares destacan LEGO Botanicals, LEGO Speed Champions, LEGO Harry Potter y LEGO Fortnite.

Los favoritos de los coleccionistas de Mercado Libre

Para conmemorar esta fecha, el marketplace destaca los cinco sets más vendidos, en los que la velocidad y la nostalgia lideran las preferencias:

Nissan Skyline GT-R (R34) : réplica icónica del auto de Rápido y Furioso con detalles auténticos, franjas laterales y la minifigura de Brian O'Conner.

réplica icónica del auto de Rápido y Furioso con detalles auténticos, franjas laterales y la minifigura de Brian O'Conner. Ferrari SF-24 F1 y Oracle Red Bull Racing RB20 : sets ideales para todo aficionado de la Fórmula 1 que captura la aerodinámica de las escuderías incluyendo el piloto oficial.

sets ideales para todo aficionado de la Fórmula 1 que captura la aerodinámica de las escuderías incluyendo el piloto oficial. Ford Anglia Volador : recreación del mágico auto de Harry y Ron con techo removible, espacio para ambos personajes y la lechuza Hedwig en el maletero.

recreación del mágico auto de Harry y Ron con techo removible, espacio para ambos personajes y la lechuza Hedwig en el maletero. Caja de Ladrillos Creativos Mediana : un set versátil de 484 piezas en 35 colores que incluye ruedas y ventanas para cualquier construcción.

Desde quienes arman su primer set hasta quienes convierten cada construcción en una pieza de colección, LEGO sigue siendo un lenguaje universal que une generaciones. En su Día Internacional, cada ladrillo recuerda que la creatividad no tiene edad y que construir, imaginar y jugar es una experiencia para todos. Porque al final, sin importar cuántos años pasen, siempre hay una nueva historia por armar.

LEGO es una de las más de 2,300 Tiendas Oficiales de Mercado Libre, en la que puedes elegir tu próximo reto creativo y con la garantía de recibirlo en 24 horas o menos en 28 ciudades del país, y pagos a meses sin intereses.