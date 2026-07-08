Convierte cada partido en una experiencia premium con el refrigerador LG InstaView French Door

Una buena pantalla y un sistema de sonido son fundamentales para disfrutar un partido en casa, pero hay otro protagonista que suele pasar desapercibido hasta que llegan los invitados: el refrigerador. Desde mantener las bebidas frías hasta conservar frescos los ingredientes para las botanas, contar con suficiente espacio y funciones inteligentes puede hacer mucho más sencilla cualquier reunión.

Con esa idea en mente, el LG InstaView French Door de 31 pies³ combina gran capacidad, tecnologías de conservación y funciones diseñadas para quienes disfrutan recibir familiares y amigos en casa.

Espacio para todo lo que necesitas

Las reuniones deportivas suelen venir acompañadas de refrescos, botanas, carnes para la parrilla, salsas, postres y mucho hielo. Para evitar que todo termine apretado dentro del refrigerador, este modelo ofrece una capacidad de 31 pies cúbicos, permitiendo organizar con mayor facilidad alimentos y bebidas.

Latest Videos From Watch full video here:

El interior está diseñado para aprovechar mejor cada espacio, mientras que el sistema 3-Tier Organization Freezer facilita la organización del congelador gracias a compartimentos distribuidos en distintos niveles, haciendo más sencillo encontrar hielo, alimentos congelados o ingredientes sin tener que mover todo lo demás.

Cuatro tipos de hielo para cualquier bebida

Uno de los elementos que más llama la atención de este refrigerador es su sistema de fabricación de hielo.

El LG InstaView French Door incorpora cuatro tipos de hielo, incluyendo cubos tradicionales, mini cubitos y LG Craft Ice, unas esferas de hielo de mayor tamaño que se derriten más lentamente para ayudar a conservar por más tiempo el sabor y la temperatura de bebidas como whisky, cócteles, cafés fríos o refrescos.

Para complementar la experiencia, las hieleras transparentes con acabado metálico permiten llevar el hielo directamente a la mesa con una presentación más elegante.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Y si la reunión se extiende más de lo previsto, la función IcePlus acelera la producción de hielo durante 24 horas, reduciendo la temperatura del congelador para asegurar que nunca falten cubos cuando llegan más invitados.

Conservación uniforme de los alimentos

Mantener los alimentos frescos durante varias horas resulta igual de importante que enfriar las bebidas.

Para ello, el refrigerador integra Door Cooling+, una tecnología que distribuye aire frío incluso hacia la puerta, ayudando a mantener una temperatura más uniforme en todos los compartimentos.

Este sistema trabaja junto con Smart Cooling, que monitorea constantemente la temperatura y la humedad mediante sensores para ajustar automáticamente el funcionamiento del refrigerador y favorecer una mejor conservación de alimentos y bebidas.

Ya sea que prepares una tabla de quesos, hamburguesas para la parrilla o postres para el medio tiempo, los ingredientes permanecen en mejores condiciones durante toda la reunión.

Tecnología pensada para el día a día

Además de su capacidad, este modelo incorpora funciones que buscan hacer más cómoda la experiencia cotidiana.

La iluminación inteligente de la manija se activa automáticamente cuando detecta que alguien se acerca, facilitando encontrar una bebida o un snack durante la noche sin necesidad de encender la luz de toda la cocina.

Como parte del ecosistema de hogar inteligente de LG, también cuenta con conectividad mediante LG ThinQ, desde donde es posible administrar distintas funciones del refrigerador desde el smartphone y supervisar el equipo de forma remota.

Mucho más que un refrigerador

Hoy la cocina también es parte de la experiencia cuando hay una reunión en casa. Es el lugar donde se preparan las botanas antes del partido, donde todos buscan una bebida durante el descanso y donde continúan las conversaciones una vez terminado el encuentro.

El LG InstaView French Door de 31 pies³ apuesta precisamente por acompañar esos momentos. Su gran capacidad, el sistema de cuatro tipos de hielo, las tecnologías para conservar mejor los alimentos y su conectividad inteligente lo convierten en una opción pensada para quienes buscan un refrigerador premium que combine diseño, funcionalidad y tecnología en el día a día.