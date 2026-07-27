LG InstaView supera los 5.3 millones de refrigeradores vendidos a nivel mundial

Es un hecho, el refrigerador InstaView de LG se ha convertido en uno de los productos favoritos de la marca, ¿no lo creen? Para ello, basta con observar los "números", ya que superó los 5.3 millones de unidades vendidas de manera acumulada a nivel mundial desde su llegada en el lejano 2016.

La confianza de consumidores alrededor del mundo

Desde el lanzamiento del refrigerador LG InstaView en 2016, LG ha vendido 5.3 millones de unidades, una cifra equivalente a aproximadamente un refrigerador por minuto.

El refrigerador LG InstaView ha registrado una sólida demanda entre consumidores de todo el mundo. Norteamérica representa su mercado más importante y concentra alrededor del 30% de las ventas acumuladas hasta la fecha. En Europa, el refrigerador InstaView también ha tenido una recepción favorable entre consumidores que valoran especialmente la eficiencia energética, la sostenibilidad y el desempeño en la conservación de los alimentos. Asimismo, sus ventas continúan creciendo de manera constante en Asia y América Latina, impulsadas por una mayor demanda de electrodomésticos premium.

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Innovación que redefinió el refrigerador

InstaView redefinió la manera en que los consumidores interactúan con sus refrigeradores al permitirles ver el interior sin abrir la puerta. Esta función permite revisar el contenido del refrigerador sin necesidad de abrirlo y ayuda a reducir la pérdida innecesaria de aire frío ocasionada por la apertura frecuente de la puerta.

Durante la última década, esta innovación ha sido reconocida por medios internacionales y galardonada en algunos de los principales certámenes mundiales de diseño e innovación, incluidos el Red Dot Design Award, el iF Design Award, IDEA y el CES Innovation Award.

(Image credit: LG)

De un beneficio funcional a un valor para el estilo de vida

El análisis realizado por LG sobre las reseñas de consumidores de diferentes partes del mundo, muestra que la valoración del refrigerador InstaView y de la función que le da nombre ha evolucionado con el paso del tiempo, pasando de un enfoque inicial en sus beneficios funcionales a la satisfacción general que ofrece.

Mientras que las primeras opiniones se centraban en la comodidad de tocar dos veces para ver el interior y en la reducción de la pérdida de aire frío, las reseñas más recientes destacan cada vez más el diseño refinado de InstaView y la forma en que hace que el uso cotidiano de la cocina sea más agradable.

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"Durante una década, el refrigerador LG InstaView ha sido una muestra de nuestro liderazgo en el mercado de electrodomésticos y de nuestro profundo conocimiento sobre el estilo de vida de nuestros consumidores", afirmó Baek Seung-tae, presidente de LG Home Appliance Solution Company. "Este hito refleja nuestro éxito al crear no solamente una función innovadora, sino una experiencia más cómoda y agradable en la cocina. A partir de nuestras avanzadas tecnologías de inteligencia artificial, refrigeración y conservación de alimentos, continuaremos liderando la evolución de la experiencia en la cocina mediante innovaciones centradas en las necesidades de los consumidores", finalizó.