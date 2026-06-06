Cinco bebidas frozen para convertir tu sala en la mejor barra mundialista

¿Ya tienes planeado cómo vas a disfrutar del torneo de selecciones más importante del año?

Como sabemos, las reuniones empiezan desde horas antes, las botanas ocupan toda la casa, se prepara la carne asada en familia o con amigos y siempre debe haber alguien encargado de preparar las bebidas para acompañar cada jugada. Pero en este marco, es fundamental ponerse creativos y generar creaciones tipo stadium bar para sumergirse de lleno en la experiencia mundialista.

Ya no hace falta salir o pedir que te lleven cócteles congelados para recrear esa experiencia. Con Ninja SLUSHi, preparar bebidas heladas en casa se vuelve más sencillo, ya que no se necesita hielo, sino que todo sucede con un solo toque gracias a la tecnología RapidChill, el sistema que congela el líquido de manera uniforme para lograr texturas suaves, consistentes y llenas de sabor. Además, su capacidad premium mantiene las bebidas congeladas hasta por 12 horas, ideal para disfrutar cada partido sin preocuparse por preparar una nueva ronda a mitad del encuentro.

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Para entrar de lleno en el ambiente de la fiesta veraniega del fútbol, te recomendamos cinco bebidas inspiradas en distintos rincones del mundo que puedes preparar fácilmente con Ninja SLUSHi.

1. Frozen Mango Chamoy

Una receta para apoyar con todo a la Selección Mexicana, porque en cualquier reunión siempre hay espacio para algo picosito y refrescante.

Vacía 1 litro de jugo de mango, media taza de chamoy líquido y jugo de 2 limones en Ninja SLUSHi, selecciona la configuración ideal para bebidas congeladas y deja que haga el trabajo. Sirve con chile en polvo y un toque extra de chamoy. El resultado es perfecto para quienes aman sabores tropicales con ese toque acidito y picante clásico de nuestro país.

2. Frozen Lemonade

Las bebidas frozen de limón son parte esencial de cualquier evento deportivo en Estados Unidos y funcionan perfecto para tardes calurosas de fútbol.

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Mezcla 1 litro de limonada natural con media taza de azúcar y coloca directamente en Ninja SLUSHi. En pocos minutos tendrás una limonada congelada suave y refrescante. Como tip, puedes agregar agua mineral para darle una textura ligera y burbujeante, al tiempo que rematas con una rodaja de limón a la orilla del vaso.

3. Café Frozen con chocolate

Con inspiración europea, es ideal para partidos tempraneros o para quienes necesitan energía extra durante una jornada futbolera larga.

Vierte en Ninja SLUSHi 750 ml de café frío, 250 ml de leche con chocolate y 3 cucharadas de azúcar. El resultado es una bebida cremosa y con textura tipo cafetería europea, lo puedes incorporar en una reunión tipo brunch con amigos mientras disfrutas la emoción del torneo. Si es tu gusto, agrega crema batida.

4. Piña Coco Frozen

Una bebida tropical con inspiración sudamericana que automáticamente pone ambiente de fiesta.

Agrega 1 litro de jugo de piña, 200 ml de crema de coco y jugo de medio limón en Ninja SLUSHi™ y deja que el sistema RapidChill transforme la mezcla en una bebida congelada uniforme y cremosa. Puedes decorar con coco rallado o trozos de piña para darle un look más veraniego.

5. Sangría Frozen

Un clásico Inspirado en la península ibérica para esas reuniones apasionadas en este torneo que une al mundo.

Vierte 1 botella de vino tinto, 500 ml de jugo de naranja y 3 cucharadas de azúcar en Ninja SLUSHi y selecciona la configuración ideal para bebidas frozen. Gracias a sus controles de temperatura y textura, puedes elegir si prefieres una consistencia más ligera o espesa. Finalmente, remata con unas pequeñas rodajas de naranja y manzana en tu copa.

Más allá de las recetas, parte del encanto de estas bebidas está en la experiencia. Hoy las reuniones en casa buscan sentirse más dinámicas, cómodas y memorables, especialmente durante la fiesta del fútbol del mundo. Ninja SLUSHi responde justo a esa necesidad al hacer mucho más simple preparar bebidas frozen desde casa: solo agregas los ingredientes, eliges el programa y en minutos tienes una consistencia estilo bar.

Porque en el verano en que México vive el fútbol desde casa como nunca antes, la barra del estadio ya no necesita estar en el estadio. Hoy, las bebidas congeladas, las reuniones improvisadas y la experiencia de ver el partido también forman parte de cómo se vive el fútbol fuera de la cancha.