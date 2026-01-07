CES 2026: Panasonic presenta sus innovaciones de IA para una sociedad ideal

El escenario de CES 2026 brillará con la presencia de Panasonic y su lema "El futuro que creamos". ¿Qué nos tiene preparados?

Panasonic se compromete a lograr una sociedad ideal con prosperidad tanto material como mental, donde coexistan la riqueza material y espiritual. Como parte de este compromiso, la marca presentará sus últimas innovaciones basadas en IA y demostrará su compromiso con las soluciones B2B que contribuyen a la construcción de un futuro sostenible.

La exposición se centra en soluciones de infraestructura de IA que demuestran cómo lograr alto rendimiento, fiabilidad y un menor consumo energético en centros de datos con un alto consumo energético. La presentación presentará sistemas de almacenamiento de energía de alta seguridad y ahorro de espacio que mejoran la eficiencia de la gestión energética; condensadores y materiales multicapa para placas de circuito impreso que permiten un funcionamiento estable y una comunicación de alta velocidad en condiciones de alta temperatura y corriente; tecnologías de eficiencia energética, como bombas y compresores de refrigeración líquida que protegen los servidores del estrés térmico; y equipos de fabricación de semiconductores de alta precisión para las etapas intermedias del proceso de semiconductores de IA energéticamente eficientes, que se están volviendo cada vez más integrados, rápidos y de alta capacidad. Estas soluciones demuestran la amplia experiencia tecnológica del Grupo Panasonic en infraestructura de IA.

También presentará ejemplos de soluciones B2B en sectores no manufactureros, como logística y servicios, que utilizan IA que respaldan cadenas de suministro resilientes y mejoran la seguridad y la comodidad de las personas en la vida diaria.