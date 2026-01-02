CES 2026: Hisense presenta "S6 FollowMe" - La pantalla que se mueve contigo y reinventa el televisor en casa

¿Cansado de los televisores tradicionales? De ser así, estás en el lugar indicado, pues Hisense anunció el lanzamiento de la pantalla "Hisense S6 FollowMe". Pero, ¿qué tiene de diferente? Se trata de una

a nueva incorporación a la creciente gama de televisores Lifestyle, la cual reinventa el cómo y dónde se utilizan las pantallas en el hogar.

Diseñado para desplazarse fácilmente de una habitación a otra, el S6 combina movilidad intuitiva, interacción táctil y conectividad inteligente en un diseño elegante e independiente.

Diseñada para estilos de vida modernos que demandan flexibilidad y facilidad, la pantalla S6 FollowMe transforma la televisión tradicional en un hub portátil, interactivo y con tecnología táctil. Ya sea para reproducir contenido en streaming, realizar videollamadas, consultar recetas, exhibir obras de arte o controlar funciones del hogar inteligente, S6 se adapta de forma natural a las rutinas diarias y a los espacios compartidos.

La línea de televisores Lifestyle de Hisense parte de una premisa clara: las pantallas deben integrarse de forma natural a la manera en que las personas viven, no imponerla. Con S6, Hisense lleva esta filosofía más allá de los televisores fijos, al ofrecer una pantalla dinámica que acompaña a los usuarios en distintos espacios del hogar y que responde tanto a necesidades de entretenimiento como de productividad y expresión creativa. Su diseño de huella mínima, base refinada y formato portátil le permiten integrarse con armonía en una amplia variedad de interiores, al tiempo que habilita nuevas formas de interactuar con el contenido en todo el hogar.

"En Hisense exploramos constantemente nuevas formas de hacer que la tecnología se sienta más personal e intuitiva", señaló Ondre Clarke, Head of TV Product Marketing de Hisense USA. "S6 FollowMe introduce una aproximación más humana a las pantallas: una que se mueve contigo, responde al tacto y se adapta a los momentos que realmente importan a lo largo del día".

Por su parte, Angie Guzmán, VP de Marketing de Hisense México, comenta: "La innovación solo tiene sentido cuando mejora la vida de las personas. S6 FollowMe es un claro ejemplo de cómo en Hisense diseñamos tecnología intuitiva, práctica y relevante para los nuevos estilos de vida."

Una pantalla táctil pensada para la flexibilidad diaria

Lo que hace único a S6 FollowMe es su flexibilidad, con una pantalla diseñada para inclinarse, girar, elevarse y desplazarse con suavidad de un espacio a otro. Su pantalla táctil 4K UHD de 32 pulgadas ofrece imágenes vibrantes y una interacción precisa, facilitando el disfrute de contenido a la altura de los ojos, ya sea para relajarse en el sofá, cocinar o trabajar en un escritorio o mesa.

Gracias a su movilidad fluida, la pantalla puede ajustarse sin esfuerzo desde el nivel del piso hasta la altura de una mesa, apoyada en su base de pedestal ajustable y su soporte tipo caballete incluidos. FollowMe siempre se coloca exactamente donde se necesita.

Diseñada para un uso inalámbrico y cotidiano

S6 está creada para acompañar un estilo de vida moderno y sin cables. Gracias a su batería integrada, que ofrece hasta 10 horas de uso, los usuarios pueden disfrutar de entretenimiento e interacción sin interrupciones y sin depender de un toma de corriente. Su panel antirreflejo de baja reflexión mejora la visibilidad en distintas condiciones de iluminación, mientras que la conectividad Wi-Fi 6 integrada garantiza una experiencia fluida de streaming, navegación y control del hogar inteligente.

Funciones inteligentes para una mayor conexión y comodidad

Equipada con una cámara integrada y control por voz de campo lejano, S6 facilita mantenerse conectado sin usar las manos. Desde videollamadas con familiares y amigos hasta comandos activados por voz y descubrimiento de contenido, la pantalla está diseñada para ser intuitiva y accesible. El audio DTS Virtual:X ofrece diálogos nítidos y un sonido envolvente, creando una experiencia atractiva incluso sin necesidad de bocinas externas.

Vive de primera mano todo el portafolio de innovaciones de Hisense en CES 2026, del 6 al 9 de enero, en el Las Vegas Convention Center (LVCC), Central Hall, stand 17704.