CES 2026: Hisense presenta "S6 FollowMe" - La pantalla que se mueve contigo y reinventa el televisor en casa

Hisense revoluciona la experiencia de entretenimiento con la nueva S6 FollowMe

¿Cansado de los televisores tradicionales? De ser así, estás en el lugar indicado, pues Hisense anunció el lanzamiento de la pantalla "Hisense S6 FollowMe". Pero, ¿qué tiene de diferente? Se trata de una

a nueva incorporación a la creciente gama de televisores Lifestyle, la cual reinventa el cómo y dónde se utilizan las pantallas en el hogar.

Por su parte, Angie Guzmán, VP de Marketing de Hisense México, comenta: "La innovación solo tiene sentido cuando mejora la vida de las personas. S6 FollowMe es un claro ejemplo de cómo en Hisense diseñamos tecnología intuitiva, práctica y relevante para los nuevos estilos de vida."

Una pantalla táctil pensada para la flexibilidad diaria

Diseñada para un uso inalámbrico y cotidiano

Equipada con una cámara integrada y control por voz de campo lejano, S6 facilita mantenerse conectado sin usar las manos. Desde videollamadas con familiares y amigos hasta comandos activados por voz y descubrimiento de contenido, la pantalla está diseñada para ser intuitiva y accesible. El audio DTS Virtual:X ofrece diálogos nítidos y un sonido envolvente, creando una experiencia atractiva incluso sin necesidad de bocinas externas.

