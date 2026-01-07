CES 2026: GIGABYTE presenta "AI Forward", el ecosistema completo para la infraestructura de IA del mañana

GIGABYTE no podía quedar fuera del CES 2026 y presentó su ecosistema informático completo bajo el lema "AI Forward" (Hacia la IA).

En el que se destaca cómo sus tecnologías constituyen la columna vertebral computacional de la infraestructura de IA de próxima generación, respaldando el desarrollo de la IA en la nube, los dispositivos periféricos y personales, y las soluciones completas que permiten a las organizaciones implementar la IA con mayor rapidez, escala y eficiencia.

Para formación, simulación e inferencia de gran volumen, GIGABYTE presenta las supercomputadoras G894-SD3-AAX7 y XL44-SX2-AAS1, aceleradas por las GPU NVIDIA HGX B300 y NVIDIA RTX PROTM 6000 Blackwell Server Edition, respectivamente. Ambos están equipados con dos procesadores Intel® Xeon® 6, memoria DDR5 y conectividad InfiniBand/Ethernet de alta velocidad, además de integrar DPU NVIDIA BlueField-3 para mejorar la seguridad de los datos y la eficiencia computacional. La estación de trabajo W775-V10-L01 ofrece un rendimiento de GPU de clase servidor y refrigeración líquida de circuito cerrado a los creadores y pequeñas empresas que implementan flujos de trabajo de IA en sus instalaciones.

Construya una fábrica de IA preparada para el futuro

GIGABYTE presenta su solución integral para centros de datos de IA con GIGAPOD, un «diseño modular» que integra servidores de alto rendimiento, redes de alta velocidad y el software GIGABYTE POD Manager (GPM), lo que agiliza el diseño, la implementación y la validación de la infraestructura de IA, acelerando la creación de fábricas de IA empresariales.

En esencia, GIGAPOD implementa servidores G4L4/G4L3 con refrigeración líquida directa que admiten procesadores Intel® Xeon® 6 y se basan en sistemas NVIDIA HGX B300, así como procesadores AMD EPYC™ 9005/9004 con aceleradores AMD Instinct™ MI355X. Estos servidores equilibran una densidad de cálculo extrema con una eficiencia térmica avanzada. Además, GIGABYTE presenta un conmutador de gestión de racks interno que centraliza la gestión de hasta ocho racks DLC en un formato compacto de 1U. Es compatible con protocolos de comunicación CDU de múltiples proveedores y con la detección precisa de fugas, lo que mejora significativamente la fiabilidad del sistema y la eficiencia de la gestión, estableciendo un nuevo punto de referencia para los centros de datos de IA inteligentes y escalables.

GIGABYTE amplía aún más sus familias de servidores para centros de datos de todas las escalas. El buque insignia NVIDIA Grace Blackwell Ultra NVL72, un nodo de computación a nivel de rack con 72 CPU NVIDIA Grace, complementado con NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand y redes Ethernet NVIDIA Spectrum-X, puede ofrecer un rendimiento de inferencia hasta 50 veces superior en comparación con la generación anterior NVIDIA Hopper.

Soluciones compactas de borde para IA física

GIGABYTE extiende la IA desde los centros de datos hasta las operaciones del mundo real a través de sus sistemas integrados y PC industriales, diseñados para entornos en los que son fundamentales la baja latencia, la confiabilidad y la inferencia de borde las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En el CES, esta visión toma forma a través de una demostración de almacén inteligente que incluye:

Computadoras compactas de borde para inferencia de IA de alto TOPS.

Sistemas integrados de bajo consumo para la coordinación de flotas AGV/AMR.

PC industriales para brazos robóticos y sistemas transportadores.

Diseños versátiles con numerosas entradas/salidas para sensores y visión artificial.

Estas soluciones permiten a la IA pensar y actuar allí donde se crean los datos, lo que supone un paso clave hacia la IA física.

Agente de IA para el día a día

A medida que el mundo entra en la era de la IA agencial, GIGABYTE presenta la serie AI TOP, con los modelos AI TOP ATOM, AI TOP 100 Z890 y AI TOP 500 TRX50, computadoras de escritorio premium con tecnología de IA que permiten la inferencia LLM/LMM local, el ajuste fino y las aplicaciones RAG utilizando sistemas eléctricos estándar, lo que garantiza una computación privada, segura y asequible. Más allá de un hardware excepcional, GIGABYTE también presenta el software AI TOP Utility, que simplifica la configuración, ofrece una interfaz intuitiva y agiliza los flujos de trabajo de IA para la gestión y el despliegue de modelos.

GIGABYTE también amplía la computación cliente optimizada para IA con computadoras portátiles integradas con el complemento GiMATE AI, que ofrece asistencia en el dispositivo para creadores y profesionales. La nueva AORUS RTX 5090 AI BOX, con conectividad Thunderbolt 5 y la GPU GeForce RTX 5090, permite a los usuarios de computadoras portátiles acceder a un rendimiento gráfico y de IA similar al de una computadora de escritorio.