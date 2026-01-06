CES 2026: Dell regresa a sus raíces con el regreso de XPS con nuevo diseño y Alienware duplica su portafolio gamer

Dell se dio a la tarea de consentir a los gamers durante CES 2026, ¿cómo? Simple, con su nueva cartera de consumo y videojuegos, la cual incluye el regreso de su icónica marca XPS con diseños reinventados en nuevos formatos y rangos de precio, por si fuera poco, una línea Alienware ampliada y dos monitores UltraSharp.

Jeff Clarke, vicepresidente y director de operaciones de Dell Technologies: "Estamos volviendo a nuestras raíces con un renovado enfoque en el consumidor y los videojuegos. XPS ha vuelto, mejor que nunca, con un rediseño completo que ofrece una artesanía excepcional en nuestros formatos más delgados y ligeros hasta la fecha. También vamos a recuperar el XPS 13 como nuestro XPS más accesible hasta ahora. En el mundo de los videojuegos, estamos aprovechando el impulso reciente y duplicando efectivamente la gama de portátiles de Alienware. Se trata de ampliar nuestro portafolio y ampliar nuestra cobertura para que podamos llegar a más clientes con los mejores productos en cada rango de precio."

El XPS regresa con un rediseño completo

Dell trae de vuelta la marca XPS con un diseño reinterpretado. Los nuevos XPS 14 y XPS 16 cuentan con un diseño elegante fabricado con aluminio mecanizado por CNC, interfaces refinadas, pantallas impresionantes y un rendimiento optimizado. Estos dispositivos tienen la mejor duración de batería del sector, ofreciendo hasta 27 horas de streaming en Netflix o 40+ horas con reproducción local de vídeo.

Estos son los portátiles más delgados de Dell, midiendo solo 14,6 mm. El XPS 14 pesa aproximadamente tres libras —más de media libra menos que la generación anterior— y el XPS 16 pesa 3,6 libras, casi una libra más ligera que su predecesor. Disponible con opciones de pantalla OLED en tándem, procesadores Intel® Core™ Ultra Series 3 y gráficos Intel® Arc integrados con 12 núcleos Xe, la nueva línea XPS ofrece gráficos impresionantes con el equilibrio perfecto entre portabilidad y rendimiento.

A finales de este año, Dell ampliará la cartera de XPS con nuevos productos en diferentes rangos de precios y formatos, incluyendo el regreso del XPS 13, que se espera sea el portátil XPS más delgado y ligero de la historia, ofrecido al precio XPS más accesible hasta la fecha.

Alienware se expande para llegar a más jugadores

Alienware está duplicando la amplitud de su familia de portátiles para llegar a más jugadores. Más adelante este año, la marca presentará dos nuevas clases de productos: un portátil gamer ultradelgado (de unos 17 mm de grosor) que combina alto rendimiento con una movilidad inigualable, y un nuevo portátil de entrada que acerca a Alienware a un público mucho más amplio a precios significativamente más bajos.

Con estas incorporaciones, Alienware garantiza que haya algo para todos: desde los entusiastas dedicados de los videojuegos hasta los jugadores casuales o quienes tienen intereses híbridos.

Alienware presenta pantallas OLED antirreflejo en los portátiles 16 Area-51 y 16X Aurora, ofreciendo impresionantes gráficos OLED con tecnología antirreflejo innovadora. Respondiendo a una de las principales peticiones de la comunidad, estas pantallas permiten a los jugadores experimentar los negros intensos, los colores vibrantes y el contraste excepcional del OLED en cualquier condición de iluminación. Estos portátiles, junto con el Alienware 18 Area-51, cuentan con los potentes nuevos procesadores Intel Core Ultra 200HX. Además, el Alienware Area-51 Desktop está equipado con el nuevo procesador Ryzen 9850X3D de AMD y la tecnología 3D V-Cache, lo que supera el techo del rendimiento en juegos.

Monitores Dell UltraSharp líderes en la industria

Dell presenta dos monitores revolucionarios. El monitor Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor, el primer monitor 6K de 52 pulgadas del mundo y el primer monitor en alcanzar el nivel más alto de la certificación TÜV Rheinland Low Blue Light. Está diseñado para traders financieros, científicos de datos, ingenieros y ejecutivos que necesitan el máximo espacio en pantalla sin necesidad de una configuración de múltiples monitores.

El monitor Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED, GALARDONADO CON EL PREMIO A LA INNOVACIÓN DEL CES 2026, es el primer monitor comercial DisplayHDR True Black 500 QD-OLED del mundo con tecnología antirreflejante de baja reflectancia (AGLR). Hace dos años, Alienware llevó QD-OLED a los jugadores. Ahora, con una mayor eficiencia en los paneles, un mejor rendimiento HDR y tecnología antirreflejos, Dell está llevando QD-OLED a profesionales creativos que exigen una precisión de color perfecta en cualquier condición de iluminación.