CES 2026: Aerominum, IA Dual y Durabilidad Militar - Así es la nueva línea LG gram

¡Es oficial! LG está listo para presentar su línea LG gram 2026, lo que amplia su liderazgo durante una década en computadoras ultraportátiles.

La nueva línea estrena un material Aerominum ultraligero para un diseño más portátil, duradero y de alta calidad. Los nuevos modelos también priorizan la productividad con capacidades avanzadas de inteligencia artificial dual, combinando la inteligencia del dispositivo con la inteligencia artificial basada en la nube para un trabajo más flexible y creatividad sobre la marcha.

La evolución del LG gram como computadora portátil ultraportátil se ve acelerada por Aerominum, una composición desarrollada por LG. Este innovador material reduce el peso de la computadora portátil al tiempo que refuerza su resistencia estructural. El chasis resultante está diseñado para la vida en movimiento, ya que ofrece una mayor resistencia a los rayones, cumple con los estándares de grado militar y garantiza una resistencia duradera para el uso diario. La estructura aeroplaca de Aerominum y el refinado cepillado de taller proporcionan un elegante acabado metálico, lo que realza el diseño sin añadir volumen.

Más allá del rendimiento básico, los modelos LG gram mejoran la movilidad con nuevas funciones de conectividad y seguridad. El gram Link mejorado permite compartir archivos, duplicar pantallas y transferir contenidos sin problemas, no solo entre dispositivos Android e iOS, sino también entre dispositivos LG basados en webOS, incluidos televisores, monitores y proyectores. El gram Link, que establece un nuevo estándar de compatibilidad entre plataformas, sirve como un centro universal único para estos tres ecosistemas principales. Esta capacidad permite a los usuarios integrar sin problemas todo su ecosistema digital, eliminando las barreras tradicionales que plantea la compatibilidad entre sistemas operativos. En cuanto a la seguridad, LG ThinQ permite a los usuarios bloquear o borrar de forma remota su PC en caso de pérdida, protegiendo así los datos almacenados.

17Z90UR: La Laptop de 17 pulgadas más ligera del mundo

La LG gram Pro17 ofrece el rendimiento de una laptop RTX de 17 pulgadas en un formato compacto comparable al de un modelo típico de 16 pulgadas. Su amplia pantalla LCD WQXGA (2560 x 1600) de 17 pulgadas permite una productividad duradera y una visualización envolvente, sin el volumen de la mayoría de las laptops de alto rendimiento.

El motor de este rendimiento es la última GPU para computadoras portátiles NVIDIA GeForce RTX 5050 con 8 GB de memoria GDDR7, diseñada para proporcionar un amplio rendimiento para tareas con uso intensivo de gráficos, creación de contenido y juegos.

16Z90U: Laptop ultraportátil con doble IA para una productividad sin igual

La LG gram Pro 16 establece un nuevo estándar como la computadora portátil de 16 pulgadas más ligera de su clase que cuenta con IA tanto en el dispositivo como en la nube. Su pantalla OLED WQXGA+ (2880 x 1800) de 16 pulgadas ofrece una experiencia visual envolvente y de primera calidad, con un contraste nítido y rico tanto para el trabajo como para las tareas creativas. Equipado con los últimos procesadores Intel Core Ultra, el dispositivo garantiza una multitarea ágil y un rendimiento fluido para las exigentes cargas de trabajo diarias.

"El LG gram 2026 representa un hito en nuestra búsqueda de la portabilidad definitiva, a lo largo de una década. Con Aerominum, resolvimos con éxito la paradoja entre peso y durabilidad, creando un aspecto metálico de alta calidad que es a la vez increíblemente ligero y excepcionalmente duradero", afirmó Lee Choong-hwoan, director de la división de pantallas de LG Media Entertainment Solution Company. "Al combinar este material revolucionario con nuestras avanzadas soluciones de doble inteligencia artificial y seguridad, nuestros nuevos portátiles, altamente inteligentes y extremadamente portátiles, permiten a los usuarios trabajar, crear y conectarse sin problemas estén donde estén".