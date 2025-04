Blackwell de NVIDIA marca un nuevo estándar en refrigeración líquida para IA

¿Eres de los que se preocupa por el uso del agua en tareas "básicas" de IA como la edición de imágenes de "Studio Ghibli"? De ser así, aquí hay una bocanada de aire fresco.

Tradicionalmente, los centros de datos han dependido de la refrigeración por aire, en la que enfriadores mecánicos hacen circular aire frío para absorber el calor de los servidores y ayudarles a mantener unas condiciones óptimas. Pero a medida que los modelos de IA aumentan de tamaño y se incrementa el uso de modelos de razonamiento de IA, mantener esas condiciones óptimas no solo es cada vez más difícil y caro, sino que también consume más energía.

Mientras que antes los centros de datos funcionaban a 20 kW por bastidor, las instalaciones de hiperescala actuales pueden soportar más de 135 kW por bastidor, lo que hace un orden de magnitud más difícil disipar el calor generado por los bastidores de alta densidad. Para mantener los servidores de IA funcionando al máximo rendimiento, se necesita un nuevo enfoque para la eficiencia y la escalabilidad.

