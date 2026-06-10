Así será la experiencia de Lenovo en el FIFA Fan Festival 2026 de Ciudad de México

¿Estás listo para vivir el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026? Si tu respuesta fue negativa, no te preocupes, aún estás a tiempo de preparar tu visita al FIFA Fan Festival 2026, donde Lenovo tiene preparada una experiencia única para los fans.

Ubicado en el Zócalo de la Ciudad de México, el espacio de Lenovo dentro del FIFA Fan Festival 2026 estará abierto al público del 11 de junio al 19 de julio, de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. El acceso será gratuito y no será necesario realizar ningún registro previo para ingresar, donde los visitantes podrán conocer de primera mano cómo la tecnología está cambiando la experiencia del deporte a través de experiencias inmersivas, demostraciones de tecnología, interacción con productos, dinámicas para fans, etc.

Como parte de esta experiencia, los fans podrán interactuar con el ecosistema de Lenovo y Motorola, explorar dispositivos diseñados para conectar entretenimiento, productividad e innovación, y descubrir cómo la IA está impulsando nuevas formas de vivir uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

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"México tendrá un papel protagonista en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, para Lenovo, es un orgullo acercar nuestra tecnología a un país que vive el fútbol con una pasión incomparable. A través de nuestra presencia en el FIFA Fan Festival™ 2026 de la Ciudad de México, queremos que los fans puedan experimentar de primera mano cómo la innovación, la IA y nuestro ecosistema de dispositivos conectados están transformando la manera en que vivimos, compartimos y disfrutamos el deporte", señaló Fabio Oliveira, Director General de Lenovo México.

Como parte de su alianza con FIFA, Lenovo desplegará un ecosistema integral de soluciones diseñado para impulsar la operación y experiencia del torneo, desde infraestructura inteligente y dispositivos hasta soluciones impulsadas por IA. Entre estas innovaciones destacan FIFA AI Pro, una plataforma impulsada por IA que ofrecerá análisis e insights avanzados a los 48 equipos participantes; avatares digitales creados con IA para mejorar la visualización y comprensión de momentos clave del juego; y Referee View, una tecnología que ofrecerá nuevas perspectivas inmersivas para acercar aún más a los fans a la acción.

Además, Lenovo contribuirá a la operación tecnológica de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a través de soluciones de infraestructura, centros de comando inteligentes y tecnologías diseñadas para procesar grandes volúmenes de información en tiempo real durante el torneo.

La experiencia Lenovo y la Copa Mundial de la FIFA™ también se extiende a los aficionados a través de una colección de dispositivos de edición especial de Lenovo y Motorola, diseñada para llevar la emoción del torneo más allá de la cancha. Entre los equipos disponibles se encuentran Lenovo Idea Tab FIFA World Cup 26™ Edition, Lenovo Yoga Tab FIFA World Cup 26™ Edition, Lenovo ThinkPad FIFA World Cup 26™ Edition, Motorola Razr Fold FIFA Edition y Motorola Edge 70 Fusion FIFA Edition, que integran diseño exclusivo inspirado en el torneo y tecnología enfocada en entretenimiento, productividad y experiencias conectadas.

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A través de innovaciones como Smart Connect, que permite una integración más fluida entre dispositivos, y Qira, el asistente inteligente de Lenovo impulsado por IA, los usuarios pueden aprovechar un ecosistema más conectado y personalizado para crear, compartir y disfrutar contenido alrededor de sus momentos favoritos. Con esta colección, disponible en México a través de canales seleccionados, los usuarios pueden llevar consigo una parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, combinando personalización, innovación y el ecosistema tecnológico de Lenovo.

A través de estas innovaciones, Lenovo refuerza su visión de llevar tecnología más inteligente para todos, demostrando cómo la inteligencia artificial y un ecosistema conectado pueden transformar no solo la manera en que se organiza un evento global, sino también la forma en que millones de personas experimentan el fútbol.