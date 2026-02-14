Amor, creatividad y gaming: así se vive el 14 de febrero con tecnología AMD

¿Regalo de última hora? Olvídate de los típicos chocolates o flores, este 14 de febrero, celebra la colaboración y el tiempo compartido con soluciones de cómputo potenciado por AMD.

ROG Flow Z13 (2025)

Si buscan llevar el gaming más allá del escritorio, la ROG Flow Z13 (2025) es ideal para parejas o amigos que buscan compartir partidas mientras están en movimiento.

Cuenta con Windows 11 como sistema operativo y está equipada con el nuevo procesador AMD Ryzen AI Max+ 395, lo que se traduce en gran potencia en un formato ultra portátil.

Rendimiento equivalente al de una PC gamer tradicional, pero en formato portátil

Diseño ligero y batería de 70WHrs para una larga duración.

Menos tiempo armando y más jugando.

Cuenta con 32 GB de memoria RAM para soportar grandes cargas de trabajo y multitarea.

LENOVO YOGA PRO 7 14ASP10 (BLUE)

Si lo tuyo también es crear, la Yoga PRO 7 está pensada para quienes buscan un balance entre diseño y portabilidad.

Ya sea para edición de video, retoque de imágenes o para acompañar a tu pareja en proyectos creativos, es gran opción para jugar juntos, estudiar, trabajar y disfrutar de contenido multimedia en un solo equipo.

Procesador AMD Ryzen AI 9 365 y 32GB de RAM para tareas exigentes de edición de vídeo, renderizado 3D o cualquier programa de diseño.

Pantalla OLED con resolución 3K, que ofrece alta precisión de color e imágenes ultra vívidas.

Sistema de refrigeración optimizado que evita el sobrecalentamiento durante jornadas de trabajo prolongadas.

DELL PRO-MAX 16

Pensada para quienes comparten proyectos, ideas y tiempo frente a la pantalla, la DELL Pro Max 16 ofrece un equilibrio entre potencia, comodidad y confiabilidad.

Su pantalla de 16 pulgadas facilita la colaboración frente a un mismo equipo, ya sea para tareas profesionales, actividades académicas o consumo de contenido multimedia. Gracias al rendimiento de los procesadores AMD y a su construcción confiable, ofrece una experiencia estable y consistente para jornadas prolongadas.

Procesador AMD Ryzen AI 7 PRO 350 que asegura un desempeño fluido en multitarea y productividad avanzada.

Alta eficiencia energética gracias a su NPU integrada, combinada con una batería de 96 Wh para mayor autonomía.

Sus capacidades de inteligencia artificial integradas y 32 GB de memoria RAM permiten funciones como cancelación de ruido y transcripción en tiempo real.

OMNIBOOK ULTRA 14-FD0001LA

O incluso para quienes buscan una opción versátil y potente en un formato compacto, con gran autonomía y capacidades de inteligencia artificial integradas, la HP Omnibook Ultra 14 puede ser su mejor compañera.

Procesador AMD Ryzen AI 9 HX 375 con capacidades de Inteligencia Artificial integradas para acelerar tu flujo de trabajo de manera local.

Diseño ultraligero y panel con colores vibrantes para disfrutar de juegos y contenidos en alta resolución.

Pantalla táctil compatible con stylus, ideal para dibujo, elaboración de notas detalladas y navegación más intuitiva.

Este 14 de febrero, festejen la colaboración y lleven sus proyectos al siguiente nivel con el rendimiento y la calidad de AMD, compartiendo cada logro juntos.