AMD lleva PyTorch a Windows y Linux con soporte nativo en ROCm

¿Recuerdas que durante Computex 2025, AMD reafirmó su compromiso de transformar ROCm en una plataforma verdaderamente "multiplataforma" diseñada con un enfoque prioritario en los desarrolladores? Pues llegó el día.

Parte de esa visión incluía llevar ROCm a las GPUs Radeon en sistemas Windows y Linux durante la segunda mitad de 2025. Hoy, esa promesa comienza a materializarse.

PyTorch en Windows y Linux ya está disponible en vista previa pública, marcando un avance importante en la evolución del ecosistema ROCm. Con este lanzamiento, AMD fortalece el soporte en ambos sistemas operativos al incorporar compatibilidad nativa de PyTorch para usuarios que trabajen con GPUs Radeon Series 7000 y 9000, así como con determinados modelos Ryzen AI 300 y AI Max APUs. Esta actualización permite a los desarrolladores ejecutar cargas de trabajo de inferencia de inteligencia artificial directamente en hardware AMD dentro de Windows, sin recurrir a configuraciones complejas, arranque dual o compromisos en el rendimiento.

El lanzamiento responde directamente a las principales demandas de la comunidad de desarrolladores, quienes buscan mayor flexibilidad entre sistemas operativos, consistencia en el soporte de frameworks y compatibilidad inmediata con el nuevo hardware. Este movimiento demuestra la determinación de AMD por atender esas necesidades y avanzar hacia una experiencia de desarrollo más sólida y versátil.

Más que un simple port, la llegada de ROCm a Windows y Linux representa un cambio profundo en la estrategia de AMD. La compañía no solo se enfoca en el centro de datos, sino que acelera sus esfuerzos para respaldar a desarrolladores, creadores e innovadores en todas las capas del software.

Con esta versión preliminar, los usuarios de Windows y Linux ya pueden aprovechar las ruedas de PyTorch habilitadas para ROCm en sus flujos de trabajo de desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Desde el uso de ComfyUI para la creación de imágenes, pasando por la creación de aplicaciones basadas en modelos de lenguaje (LLM), hasta la exploración de modelos locales de gran escala, ROCm amplía significativamente sus capacidades y pone más herramientas en manos de los desarrolladores.

Al tratarse de una versión inicial, el rendimiento y la cobertura de funciones continuarán mejorando con el tiempo. AMD ha sentado las bases de una nueva etapa en la evolución de su plataforma y busca que la comunidad contribuya activamente a definir el siguiente paso.

PyTorch para Windows y Linux ya puede descargarse en la página oficial.

Este lanzamiento representa un hito clave en la estrategia de la compañía: ofrecer actualizaciones más rápidas, ampliar el soporte y fortalecer el compromiso con la comunidad de código abierto. Con ello, ROCm se perfila no solo como una herramienta accesible, sino como un componente esencial para investigadores, desarrolladores y creadores que construyen la próxima generación de soluciones de inteligencia artificial.