Alienware presenta la Alienware 15, una laptop que busca equilibrar potencia y precio

Alienware confirma el lanzamiento de la laptop Alienware 15 este año. Desarrollada para el gamer que busca un equilibrio entre rendimiento y costo-beneficio, el modelo refuerza la estrategia de la marca de llegar a más jugadores con una propuesta que combina alto desempeño, calidad comprobada y un diseño pensado para durar. El Alienware 15 llegará con un diseño que sigue los estándares icónicos de la marca, con curvas distintivas y el uso de materiales de alta calidad y resistencia en su construcción.

Alienware fortalece su presencia con una oferta de portafolio más completa, teniendo al Alienware 15 como producto de entrada para nuevos usuarios que siempre han querido acceder a la experiencia de la marca. La nueva organización del catálogo seguirá tres líneas:

Alienware 15, para quienes buscan equilibrio entre desempeño y costo-beneficio

Alienware 16 Aurora, enfocado en gaming y uso híbrido para quienes quieren una pantalla más grande y diseño superior

La nueva laptop contará con pantalla de 15.3 pulgadas en proporción 16:10, con resolución FHD+ y 165Hz, además de procesadores AMD Ryzen e Intel Core Series 2 y tarjetas gráficas NVIDIA GeForce.

Latest Videos From

Alienware 15 fue desarrollado para ofrecer las características esenciales de una laptop gamer y responder a las demandas de productividad del día a día. Para garantizar un sistema térmico adecuado, integra la tecnología Alienware Cryo-tech, con dos ventiladores y tres tubos de calor de cobre, que ayudan a expulsar el aire caliente y mantener la estabilidad incluso en sesiones intensas.

Para validar su durabilidad y calidad de construcción, el Alienware 15 fue sometido a rigurosas pruebas internas, incluyendo bisagras probadas para 20,000 ciclos, teclado probado para 40,000 pulsaciones, resistencia a derrames accidentales de hasta 57 ml y caídas de hasta 45 cm.

El modelo también incluye la tecla de acceso rápido Modo Stealth, que ajusta el sistema para una operación más silenciosa, reforzando su uso en diferentes contextos durante el día.

Procesadores Intel Core Series 2

Tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX

Pantalla de 15.3", proporción 16:10, resolución FHD+ y 165Hz

Tecla de acceso rápido Modo Stealth

Peso de 2,25 kg

Webcam HD con micrófono dual

Bocinas 2S x2

Teclado retroiluminado con teclado numérico completo

Touchpad grande con acabado suave y resistente a huellas

Conectividad: 1x RJ45, 1x sound jack 3.5 mm, 1x HDMI, 2x USB-A 3.2, 2x USB-C 3.2 – una de estas puertas con soporte para carga USB-C de hasta 100W en modo silencioso o balanceado.

El Alienware 15 fue presentado globalmente el 14 de mayo y estará disponible localmente próximamente.