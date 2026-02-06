AHR Expo 2026: LG presenta sus soluciones HVAC de nueva generación

¡Atención! LG presentó sus últimas soluciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), ¿dónde? En la AHR Expo 2026 que se celebró del 2 al 4 de febrero en Las Vegas, Nevada. ¿Te lo perdiste? No te preocupes, a continuación te compartimos todos los detalles.

La amplia gama de productos HVAC responde a las necesidades residenciales, comerciales e industriales, reflejando los cambios del sector hacia la descarbonización y la creciente adopción de la refrigeración por agua fría en las grandes instalaciones de Norteamérica. LG también exhibe su cartera de componentes básicos, destacando los avances en eficiencia, fiabilidad e integración de sistemas.

Soluciones integrales de climatización unitaria para viviendas

En el segmento residencial, LG presenta una gama integrada de sistemas de climatización adaptados a las diversas estructuras de viviendas y condiciones climáticas que se encuentran en toda Norteamérica. La gama incluye unidades exteriores con bomba de calor inverter con un diseño de ventilador único de alta calidad que mide menos de 39,3 pulgadas (999 mm), con una rejilla frontal totalmente negra y paneles de servicio de fácil acceso. Las unidades de tratamiento de aire multiposición admiten instalaciones verticales, descendentes y horizontales para adaptarse a diferentes distribuciones residenciales.

Las bobinas A de LG incorporan sensores de detección de fugas de refrigerante R32, mientras que las calderas de gas admiten el funcionamiento con doble combustible para optimizar el rendimiento de la calefacción en regiones con climas fríos. Un termostato específico proporciona control directo del inverter y conectividad inalámbrica a través de Wi-Fi integrado y la aplicación LG ThinQ™, lo que reduce los requisitos de cableado y facilita la gestión de la carga.

LG también está ampliando su oferta de calentadores de agua. Además de su línea de calentadores de agua con bomba de calor con inversor, LG presenta calentadores de agua a gas sin tanque de condensación que proporcionan agua caliente bajo demanda sin almacenamiento, lo que ayuda a reducir los tiempos de espera para obtener agua caliente. Estos sistemas utilizan intercambiadores de calor dobles de acero inoxidable diseñados para ofrecer durabilidad y un rendimiento constante. Los calentadores de agua eléctricos de LG cuentan con un aislamiento mejorado y una estructura de acero inoxidable para favorecer la retención del calor y el uso a largo plazo.

(Image credit: LG)

Unidades de techo con inversor y soluciones HVAC escalables para uso comercial

Para grandes instalaciones comerciales, LG destaca sus unidades de techo con inversor (RTU), desarrolladas para el mercado estadounidense y diseñadas para cumplir con las normas locales. Estas RTU ofrecen un rendimiento de calefacción constante a temperaturas exteriores de hasta -5 °C (23 °F) sin necesidad de calentadores auxiliares de respaldo. Son compatibles con los sistemas de automatización de edificios y ofrecen una mayor accesibilidad al servicio para simplificar el funcionamiento y el mantenimiento.

LG también exhibe sus soluciones de HVAC comerciales escalables, centradas en el sistema de flujo de refrigerante variable Multi V™ i impulsado por IA. La línea actualizada de unidades interiores con conductos incluye una unidad de conducto de estática media que ofrece un flujo de aire potente pero silencioso para aplicaciones comerciales versátiles, así como una unidad de conducto ultra-delgada para aplicaciones con espacio limitado en el techo.

Debutando en la exhibición, ACP i – la plataforma de control avanzado de edificios de LG – proporciona monitoreo centralizado, identificación temprana de anomalías operativas y recomendaciones basadas en datos para respaldar la eficiencia energética y la estabilidad del sistema. Estos avances refuerzan el papel de LG como proveedor de soluciones HVAC totales, abarcando capacidades integrales desde el diseño del sistema hasta la operación a través de arquitecturas de control estructuradas.

(Image credit: LG)

Enfriador con bomba de calor scroll con inversor de alta eficiencia, CDU y placa de enfriamiento como soluciones de refrigeración

LG presenta su enfriador modular con bomba de calor scroll con inversor para aplicaciones comerciales e industriales pesadas. Esta solución de refrigeración, energéticamente eficiente y de bajo ruido, facilita una refrigeración sencilla y de gran capacidad, ya que cada unidad solo requiere una única conexión eléctrica y de tuberías para una fácil instalación. Una pantalla táctil de interfaz hombre-máquina permite el control intuitivo de hasta seis unidades conectadas, lo que facilita el funcionamiento coordinado y la supervisión.

Aprovechando su amplia experiencia en enfriadores, LG también presenta soluciones de refrigeración para entornos de alta densidad, como los centros de datos de inteligencia artificial. Entre ellas se incluyen enfriadores centífugos con inversor sin aceite, junto con soluciones de refrigeración líquida, como la unidad de distribución de refrigerante (CDU) y la placa de refrigeración. La CDU gestiona la temperatura y el flujo del refrigerante y está diseñada con características que facilitan el mantenimiento, como el acceso a la bomba mediante rieles deslizantes y filtros de liberación rápida. La solución de placa de enfriamiento está diseñada para soportar cargas de trabajo de alta potencia térmica gracias a un diseño optimizado de intercambio de calor.

Proveedor de soluciones integrales de componentes para sistemas HVAC comerciales y tecnologías centrales de última generación para componentes

Además de las soluciones HVAC, LG presenta sus soluciones de componentes para sistemas HVAC residenciales y comerciales en el estand de LG Component Solution, cerca de la zona de ES Company. La gama incluye compresores scroll mejorados, ventiladores conmutados electrónicamente (EC), motores EC y accionamientos diseñados para mejorar la eficiencia, la flexibilidad y la facilidad de mantenimiento del sistema.

Junto con estas ofertas, LG presenta componentes de última generación desarrollados utilizando sus tecnologías básicas patentadas. Basándose en casi 70 años de experiencia en el desarrollo de motores y compresores, los componentes rediseñados incorporan actualizaciones estructurales y mecánicas. Entre ellos se incluyen la serie LG BHA, la tecnología DualJet para compresores alternativos, la tecnología TriVane para compresores rotativos y la tecnología LG CurvedSpoke para motores BLDC.

"Las soluciones HVAC que presentamos en AHR Expo 2026 reflejan nuestro compromiso de ofrecer soluciones prácticas y energéticamente eficientes que satisfagan las cambiantes condiciones del mercado y las necesidades de los clientes", afirmó James Lee, presidente de LG ES Company. "Continuamos expandiendo nuestro portafolio de HVAC en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, mientras integramos la IA en la operación y el control del sistema para respaldar la eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad en diversas condiciones operativas".

LG invita a los asistentes de AHR Expo 2026 a conocer sus últimas innovaciones en Soluciones HVAC y de Componentes, visitando los stands #SU223 y #SU234 en el Centro de Convenciones de Las Vegas.