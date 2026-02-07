El Mundial 2026 ya está moviendo al mundo: así están planeando viajar los aficionados

El Mundial de la FIFA 2026 se acerca, por ello, la planeación de los viajeros para visitar las sedes mundialistas se pone en marcha, con un aumento en la demanda para los primeros partidos que incluyen enfrentamientos muy atractivos.

En ese sentido, Airbnb comparte tendencias sobre los patrones de viaje para el mundial, que van desde la demografía de los huéspedes hasta la aparición del llamado gateway travel (viajes multidestino), donde los aficionados aprovechan la oportunidad para explorar más allá de las sedes y descubrir joyas ocultas en los países anfitriones.

1. El Mundial como detonador de viajes multidestino y estancias prolongadas

Una de las tendencias más marcadas es el crecimiento del gateway travel, donde los viajeros utilizan la Copa Mundial de la FIFA™ como punto de partida para explorar más allá de las sedes de los partidos. En promedio, los viajeros mexicanos planean quedarse más de 10 noches durante su viaje y visitar al menos dos destinos adicionales, reflejando una clara inclinación hacia recorridos más amplios.

Por región, los viajeros de América Latina y Sudamérica registran las estancias más largas, con 16 noches en promedio, seguidos por Europa (14 noches), Asia Pacífico (13 noches) y Estados Unidos + Canadá (10 noches). Al destacar tendencias por país, los argentinos se distinguen por realizar viajes más largos, mientras que los alemanes se caracterizan por recorrer más destinos durante sus estancias, revelando cómo cada visitante planifica su experiencia de maneras distintas alrededor del torneo

2. Viajes activados por partidos icónicos y rondas decisivas

La demanda de hospedaje no se distribuye de manera uniforme a lo largo del torneo, sino que se activa en torno a partidos específicos.

Entre los viajeros mexicanos, el encuentro México vs. Corea del Sur se posiciona como el de mayor demanda, impulsando significativamente las reservaciones. También destacan otros enfrentamientos como México vs. Sudáfrica, Inglaterra vs. Croacia, Argentina vs. Austria y Brasil vs. Marruecos, además de diversos cruces correspondientes a las rondas eliminatorias.

Esta tendencia confirma que los aficionados están planificando sus viajes estratégicamente, alineando fechas, ciudades y estancias con partidos de alto valor emocional y deportivo.

3. Preferencia por sedes mundialistas combinadas con destinos urbanos y culturales

Las ciudades que concentran el mayor número de reservaciones realizadas por viajeros mexicanos incluyen Houston, Dallas, Monterrey, Atlanta, Nueva York, Ciudad de México, Miami, Boston, San Francisco y Los Ángeles.

Esta distribución refleja no solo el atractivo de las sedes mundialistas, sino también la preferencia por combinar el torneo con destinos urbanos, culturales y de alto dinamismo turístico.

La elección de estas ciudades confirma que el viaje a la Copa Mundial de la FIFA se concibe como una experiencia integral, donde el fútbol convive con la exploración urbana y cultural.

4. Familias y grupos impulsan la demanda temprana de viajes

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está atrayendo a familias y grupos de todo el mundo para participar en lo que muchos consideran una oportunidad única en la vida. De hecho, las familias y los grupos representan más de la mitad de los viajes relacionados con el Mundial hasta la fecha, impulsando la demanda de forma anticipada.

Entre los viajeros mexicanos, 16% planea viajar en familia, con estancias promedio de dos noches. A nivel global, las estancias de dos noches son las más comunes entre este grupo, representando casi 30% de las reservaciones, seguidas por estancias de cuatro a cinco noches, que concentran más del 20%.

Los Ángeles se posiciona como la ciudad anfitriona más popular entre las familias, seguida de San Francisco, Seattle, Vancouver, Miami y Kansas City. El mayor número de reservaciones familiares proviene de viajeros con base en Chicago, Arlington (Virginia) y Los Ángeles, reflejando un fuerte interés desde las principales ciudades de Estados Unidos.

En cuanto al tipo de hospedaje, aproximadamente el 75% de las reservaciones familiares corresponde a anuncios de dos y tres habitaciones, lo que evidencia la preferencia por espacios más amplios y accesibles.

5. Millennials y Generación Z lideran las búsquedas de estancias para el torneo

Las generaciones jóvenes están marcando el ritmo de la planeación y la experiencia de viaje rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con Millennials y Generación Z liderando la búsqueda de estancias. La Generación X los sigue de cerca, consolidándose como los principales motores del turismo mundialista.

De manera particular, la Generación Z representa 21% de las reservaciones realizadas por viajeros mexicanos, posicionándose como un grupo clave en la planeación del torneo. Para este segmento, el viaje se concibe principalmente como una experiencia compartida: 62% viaja en grupo, 23% en pareja y solo 8% en solitario, lo que refuerza el carácter social y colectivo con el que las audiencias jóvenes planean vivir el Mundial.

Este protagonismo también se refleja a nivel internacional. Los huéspedes de la Generación Z representan más del 15% de las reservaciones globales, y casi la mitad viaja en grupo, confirmando el atractivo del torneo entre los viajeros más jóvenes.

Entre ellos, Los Ángeles, Miami y Nueva York encabezan la lista de destinos, y más del 40% ha reservado viajes de tres a cinco noches, lo que evidencia una disposición a recorrer largas distancias para formar parte de la experiencia mundialista.

Partidos que están impulsando mayor demanda

Entre los viajeros mexicanos, el encuentro México vs. Corea del Sur se posiciona como el de mayor demanda, impulsando significativamente las búsquedas de estancias alrededor de las fechas de los partidos

A continuación, se muestran algunos de los encuentros que han generado mayor demanda de espacios en la plataforma, así como los países que están impulsando más búsquedas de viajes durante el torneo:

Swipe to scroll horizontally Partidos del Mundial con mayor demanda según búsquedas de estancias en Airbnb Países con mayor interés en viajes al Mundial: Haití vs. Escocia - 13 de junio, Boston, Massachusetts. Brasil vs. Marruecos – 13 de junio, Nueva York–Nueva Jersey México vs. Sudáfrica – 11 de junio, Ciudad de México, México Francia vs. Senegal – 16 de junio, Nueva York–Nueva Jersey Ganador Grupo H vs. segundo lugar Grupo J (Dieciseisavos) – 2 de julio, Los Ángeles, CA Ecuador vs. Alemania – 25 de junio, Nueva York–Nueva Jersey Noruega vs. Senegal – 22 de junio, Nueva York–Nueva Jersey Estados Unidos vs. Paraguay – 12 de junio, Los Ángeles, CA Estados Unidos vs. Australia – 19 de junio, Seattle, WA Uruguay vs. España – 26 de junio, Guadalajara, México Estados Unidos Reino Unido Canadá México Francia Alemania Brasil Colombia Australia Argentina

En conjunto, estas tendencias muestran que la Copa Mundial de la FIFA 2026 está impulsando no solo los viajes hacia las sedes de los partidos, sino también transformando la manera en que los aficionados planifican y disfrutan su experiencia: estancias más largas, viajes que combinan múltiples destinos, experiencias compartidas, y una participación destacada de audiencias jóvenes y familias. De este modo, el mundial se perfila como un verdadero catalizador de nuevas formas de viajar a nivel global.