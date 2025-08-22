CES 2026: Lenovo revelará el futuro de la IA desde el icónico escenario de The Sphere

¡Un evento que no te puedes perder! Por primera vez en la historia, el Lenovo Tech World ocupará el centro del escenario en The Sphere de Las Vegas el día de la inauguración de "CES 2026", para revelar el futuro de la IA.

Así como lo lees, el 11º Tech World anual contará con la presentación en CES de Yuanqing Yang, presidente y CEO de Lenovo, junto con los últimos lanzamientos de productos, innovaciones, pruebas de concepto y la estrategia de innovación impulsada por IA de la compañía para los próximos años.

El evento en The Sphere presentará contenido creado exclusivamente para Lenovo por Sphere Studios, el estudio de contenido inmersivo interno de The Sphere, marca el segundo año consecutivo en que un discurso de CES se pronunciará en este recinto vanguardista. Tech World llega mientras Lenovo y Sphere inician una asociación global de varios años, convirtiendo a Lenovo en Socio Tecnológico Oficial de Sphere Studios.

"Durante la última década, Tech World se ha convertido en la plataforma clave de Lenovo para revelar nuestra visión, mostrar nuestra innovación y lanzar nuestros productos, soluciones y asociaciones más emocionantes", dijo Yuanqing Yang, presidente y CEO de Lenovo. "Ahora, con el telón de fondo de CES 2026, daremos a la audiencia una mirada exclusiva sobre cómo nuestra tecnología ha revolucionado la F1, revelaremos nuestros planes para la primera Copa Mundial de la FIFA impulsada por IA, y crearemos una experiencia nativa de agente hiperpersonalizada para individuos, al tiempo que desatamos la Ventaja de la IA Híbrida de Lenovo para clientes empresariales. The Sphere es la combinación perfecta para Lenovo en Las Vegas, donde celebraremos y compartiremos nuestro compromiso de ofrecer una IA más inteligente para todos, redefiniendo constantemente cómo la tecnología puede involucrar, inspirar y empoderar."

"Como un recinto a la vanguardia de la innovación, The Sphere es una plataforma poderosa para marcas visionarias que buscan crear eventos y experiencias transformadoras", dijo Jennifer Koester, presidenta y COO de Sphere. "Nos sentimos honrados de colaborar con Lenovo no solo para ayudar a hacer realidad su visión durante su presentación en el CES, sino también como parte de nuestra asociación que aprovechará la tecnología de Lenovo para ofrecer experiencias inmersivas en todos los eventos de The Sphere."

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Lenovo y a Yuanqing Yang al escenario principal de CES. CES es donde los innovadores se presentan, y espero ver su visión de la tecnología resolviendo grandes desafíos globales cobrar vida en la increíble The Sphere", dijo Gary Shapiro, CEO y vicepresidente de CTA.

Tech World @ CES explorará cómo Lenovo está definiendo el futuro a través de la fusión de IA, dispositivos, infraestructura y servicios. Como socio tecnológico global de la Fórmula 1® y la Copa Mundial de la FIFA 26™ y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™, la audiencia no solo verá cómo la innovación de Lenovo ayudará a individuos y empresas, sino también cómo la compañía planea usar la IA y su cartera completa de tecnologías para cambiar el juego para los aficionados al deporte en los próximos años.

Además de la presentación, Tech World @ CES incluirá a líderes tecnológicos visionarios, socios, artistas e influencers, con un espectáculo acompañante que solo es posible en The Sphere. Se harán anuncios adicionales sobre la lista de oradores e invitados más adelante en 2025.

Lenovo no solo presentará su tecnología y visión en su presentación en The Sphere, sino que, como Socio Tecnológico Oficial de Sphere Studios, es la propia tecnología de Lenovo la que ayuda a impulsar la creación de contenido y producción. Más allá de Tech World y CES, Lenovo continuará asociándose directamente con Sphere Studios para apoyar la creación de contenido inmersivo. Las estaciones de trabajo de alto rendimiento y las plataformas de infraestructura de Lenovo están integradas en los flujos de trabajo y operaciones de producción de Sphere Studios, apoyando la creación de contenido inmersivo en Sphere y mostrando las capacidades de extremo a extremo de Lenovo. La propia tecnología de Lenovo, combinada con la experiencia de los artistas y tecnólogos de Sphere Studios, ayudará a dar vida a la visión creativa de Lenovo para Tech World y hará posible esta experiencia inolvidable.

No te pierdas a Lenovo en @ CES 2026

La presentación de Lenovo en CES 2026 en The Sphere tendrá lugar el martes 6 de enero a las 17:00 PT. El discurso de Yuanqing Yang está abierto a los asistentes acreditados de CES, con más detalles sobre la venta de entradas y la logística disponibles en octubre.

El evento demostrará el liderazgo de Lenovo en IA híbrida, la integración perfecta de soluciones de IA públicas, empresariales y personales para potenciar la creatividad, la productividad y la conexión. Tech World también destacará las formas en que la innovación liderada por Lenovo está acelerando la transformación inteligente y responsable en todas las industrias, desde aulas más inteligentes y atención médica de precisión hasta fabricación ágil y lugares de trabajo preparados para el futuro.

Al celebrar Tech World en CES, Lenovo lleva ideas audaces y tecnologías poderosas directamente a una enorme audiencia global de líderes empresariales, innovadores, medios de comunicación y entusiastas de la tecnología.