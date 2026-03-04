MWC 2026: Olvídate de la Nintendo Switch 2, el evento está repleto de brillantes dispositivos para juegos móviles, incluido el Red Magic Astra

Cada vez es más difícil negar que las tabletas para juegos están en auge. No son las mejores tabletas del mundo, pero ofrecen una gran potencia de procesamiento en un formato portátil, sin todas las funciones adicionales de una tableta estándar. Piensa en un teléfono para juegos, pero más grande. Y acabo de encontrar un nuevo amor.

Estoy en el MWC 2026, una conferencia sobre tecnología móvil en la que se han exhibido algunos dispositivos para juegos. He visto la pequeña Lenovo Legion Tab (Gen 5) y el teléfono para juegos Nubia Neo 5 GT, y ambos me han parecido estupendos. También he visto muchos otros dispositivos potentes, como el Xiaomi 17 Ultra, el Samsung Galaxy S26 Ultra y el discreto Honor Magic 8 Pro. Pero lo que realmente me ha llamado la atención es el Red Magic Astra.

Ni siquiera se trata de un dispositivo nuevo: esta tableta para juegos, de la submarca de Nubia dedicada a los videojuegos, lleva a la venta al menos medio año. Pero cuando pude ver todos estos nuevos potentes dispositivos móviles para juegos uno tras otro, comprendí por qué los aficionados a los videojuegos no deberían pasar por alto esta tableta.

¿Astra? ¡Apenas la conozco!

El Red Magic Astra es la segunda tableta para juegos de la marca, después de la Nova, y se lanzó en 2025. Recientemente se ha presentado un «paquete de edición limitada Golden Saga», con algunas ventajas adicionales en cuanto a protección y refrigeración, pero en el fondo es lo mismo.

Si necesitas refrescar la memoria sobre esta marca, Red Magic es la división de videojuegos de Nubia, una marca de teléfonos propiedad de ZTE. En su mayoría, saca al mercado teléfonos gruesos pero potentes, como el Red Magic 11 Pro, aunque soy un gran admirador de los lanzamientos más amplios de Nubia gracias a lo extravagantes que pueden ser. Otro de sus lanzamientos en el MWC fue un modelo inspirado en La noche estrellada de Van Gogh de su buque insignia, el Z80 Ultra.

Una de las cosas que más me gusta del Red Magic Astra es la pantalla: es un panel OLED de 9.06 pulgadas con una resolución de 1504 x 2400 y una frecuencia de actualización de 165 Hz. Genial. Tu entretenimiento se completa con dos altavoces compatibles con DTS:X Ultra, que crean un sonido envolvente 3D (arriba y abajo, así como a la izquierda y a la derecha).

Como dispositivo para juegos, es naturalmente bastante potente: cuenta con el chipset Snapdragon 8 Elite de gama alta de 2025, así como entre 12 GB y 24 GB de RAM, dependiendo de la versión que elijas. Así es: más RAM que una computadora personal promedio, en un dispositivo portátil económico.

Cuando digo «económico», me refiero a 499 dólares/439 libras (unos 900 dólares australianos) para el modelo básico, hasta 849 dólares/739 libras (aproximadamente 1400 dólares australianos) para el modelo con 24 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. En el extremo económico, es realmente asequible.

Otra cosa que me gustó del teléfono es que tiene un interruptor que, al activarlo, te lleva directamente al modo de juego, lo que agiliza mucho el silenciamiento de otras aplicaciones y el inicio de un título.

Va directo al grano: es una tableta para jugar. No, Red Magic no intenta venderte un lápiz óptico, una funda con teclado o una extraña función de inteligencia artificial. Los únicos accesorios son fundas protectoras y protectores de pantalla.

Nubia entiende el juego

Los teléfonos para juegos no están de moda ahora; hace un par de años, Lenovo fabricaba móviles Legion repletos de funciones, Black Magic de Xiaomi lanzaba al mercado dispositivos económicos que ofrecían un rendimiento impresionante y Asus intentaba sacar adelante el ROG Phone. Ahora todos ellos han desaparecido, y Red Magic es una de las pocas marcas de dispositivos para juegos que quedan en el mercado.

Respeto la dedicación al detalle, pero respeto más lo que Astra está buscando. Red Magic entiende claramente el objetivo de una tableta para juegos: la gente quiere algo sustancialmente más grande que su teléfono inteligente (no creo que la Legion Tab sea lo suficientemente grande), pero no tan grande que eclipse a su iPad Pro. Cuando probé la Astra en el MWC, me pareció que tenía el tamaño medio perfecto. A Ricitos de Oro le encantaría.

Más allá de eso, una tableta para juegos necesita mucho rendimiento, pero, lo que es más importante, una batería grande y una tecnología de refrigeración sólida. Afortunadamente, todo esto forma parte del argumento de venta de Astra. Según Red Magic, el dispositivo cuenta con refrigeración ICE-X de 13 capas; aunque ese nombre podría significar cualquier cosa, el hecho de que sea una característica de venta de la tableta demuestra que la refrigeración es importante para la marca. En la sala de exposiciones del MWC no había nada refrigerado, así que no pude probarlo.

Como persona que juega más en su tableta que en su teléfono, considero que estos dispositivos son alternativas fantásticas a los móviles para juegos para los compradores. Te ofrecen una potente herramienta portátil para el título que elijas, a un precio bajo, y que no te impedirá llamar o enviar mensajes de texto cuando se agote la batería. Veo que los compradores preocupados por el presupuesto ahorran dinero al elegir el mejor teléfono barato y una tableta para juegos, en lugar de un smartphone potente y caro.

Así que el Astra fue uno de los productos estrella del MWC en cuanto a videojuegos, a pesar de la fuerte competencia, y esa rivalidad no va a hacer más que continuar. Legion no solo presentó su nueva tableta, sino que también mostró un prototipo de tableta plegable para videojuegos, que se puede doblar para que sea más fácil de transportar. No me impresionó demasiado, ya que me pareció increíblemente frágil, pero eso es normal en un prototipo, así que no puedo restarle puntos.

Black Shark también regresa con una tableta para juegos, y al parecer Legion de Lenovo tiene más en camino, por lo que el nicho de las tabletas para juegos se encuentra en un buen momento. Pero eso es mejor para Red Magic y lo que sea que haga después del Astra; una competencia como esta siempre mejora los dispositivos.

TechRadar está presente en la feria MWC (Mobile World Congress) de este año en Barcelona, España, y cubriremos las últimas noticias de algunas de las empresas más importantes del sector de la telefonía móvil, la informática, el fitness y mucho más.

