La Xiaomi Pad Mini es la mejor tablet Android que no puedes comprar: aquí tienes mis impresiones tras probarla

Sin duda, la iPad mini ha sido una de las mejores tablets del mercado, pues ningún fabricante ha sido capaz aún de superar la combinación de Apple de bonito diseño, software receptivo y utilidad del software, pero ahora ha aparecido un rival en el horizonte.

La Xiaomi Pad Mini equipada con sus accesorios opcionales, la funda Pad Mini Cover y el lápiz Focus Pen. (Image credit: Jamie Richards / Future)

Xiaomi ha lanzado la nueva Xiaomi Pad Mini, una tableta compacta de 8.8 pulgadas que apunta directamente al iPad mini y no se avergüenza de inspirarse en el potente dispositivo compacto de Apple. En comparación con el iPad mini, la Xiaomi Pad Mini tiene una pantalla más grande y de mayor resolución con una velocidad de actualización ultrarrápida de 165 Hz, más RAM en su configuración de gama alta y una batería aproximadamente un 50 % más grande. Ah, y tiene dos puertos USB-C.

Hasta ahora, parece una combinación ganadora, y probablemente lo sería, si no fuera por la limitada disponibilidad geográfica de la Xiaomi Pad Mini. Según GSMArena, la tableta se ha lanzado en Singapur, Malasia y los Emiratos Árabes Unidos, y le seguirán más países, pero Xiaomi ha confirmado que no hay planes de lanzarla en Estados Unidos, Reino Unido o Australia.

Bueno, ahí se esfuman las posibilidades de Xiaomi de rivalizar realmente con el iPad mini o, de hecho, de entrar en nuestra lista de las mejores tabletas.

A pesar de ello, he conseguido hacerme con una Xiaomi Pad Mini y, incluso desde mis primeras impresiones, puedo decir que es una de las mejores tabletas Android que he utilizado nunca. Aquí están mis impresiones prácticas sobre esta potente competidora del iPad mini.

Potente y portátil

HyperOS 2 ofrece numerosas opciones prácticas y de personalización (Image credit: Jamie Richards / Future)

La Xiaomi Pad Mini funciona con el chipset MediaTek Dimensity 9400+, que puede ser una plataforma móvil, pero no es ninguna broma en cuanto a rendimiento. La tableta viene en dos configuraciones, una con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, y otra con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Yo probé este último modelo.

Esto significa que la Xiaomi Pad Mini es ágil y receptiva en la navegación diaria, y también funciona bien en juegos como Call of Duty Mobile. También ayuda que la tableta tenga una pantalla realmente excelente: su panel de 8.8 pulgadas tiene una resolución de 1880 x 3008, un brillo máximo de 700 nits y una frecuencia de actualización ridículamente fluida de 165 Hz, lo que la hace más nítida, más brillante y más de 100 Hz más rápida que la iPad mini de última generación. La relación de aspecto 16:10 de la Xiaomi Pad Mini la convierte en una opción ideal también para ver vídeos, y los altavoces ofrecen un buen volumen y rango.

El chipset de gama alta del Xiaomi Pad Mini lo convierte en un dispositivo ideal para jugar o trabajar. (Image credit: Jamie Richards / Future)

Por un precio aproximado de 500 dólares/450 libras esterlinas/900 dólares australianos, dependiendo del territorio, la Xiaomi Pad Mini ofrece una experiencia fluida y de alta calidad. Personalmente, creo que 8,8 pulgadas es un tamaño muy natural para un dispositivo inteligente: más portátil que mi iPad Pro de 11 pulgadas, pero no menos capaz en las tareas para las que utilizo mi iPad a diario (Apple sigue teniendo una superioridad total sobre Android en cuanto a la disponibilidad de aplicaciones de nivel profesional, pero eso es otra historia).

El Xiaomi Pad Mini también viene equipado con algunas comodidades interesantes. Funciona con Xiaomi HyperOS 2, una envoltura de Android 15 que admite ventanas flotantes al estilo de iPadOS 26, con soporte para monitores externos a través del puerto USB-C equipado con DisplayPort en el borde largo del dispositivo. Cabe destacar que ese es uno de los dos puertos USB-C: ambos se pueden utilizar para cargar, pero solo el puerto del borde largo es compatible con DisplayPort 1.4, y solo el puerto del borde corto es compatible con la transferencia de datos (vía GSMArena).

También cuenta con una única cámara trasera que toma fotos aceptables a 13 MP y graba vídeos a 4K 30 fps o 1080p 60 fps, y una cámara para selfies que, en realidad, es un poco demasiado gran angular para mi gusto. Además, la Xiaomi Pad mini es la primera tableta que he utilizado que tiene algún tipo de retroalimentación háptica, una característica muy bienvenida que hace que el uso de la tableta sea más envolvente y mucho más similar al de un teléfono, lo que se adapta bien al formato portátil del dispositivo.

Accesorios Ace

La funda Xiaomi Pad Mini Cover incluye una práctica correa de goma con cierre. (Image credit: Jamie Richards / Future)

También soy un gran admirador de los accesorios que Xiaomi ofrece junto con la Xiaomi Pad Mini (todos se venden por separado).

La funda Xiaomi Pad Mini Cover es una carcasa que se acopla al panel trasero del dispositivo y cuenta con una banda elástica que se encaja en su sitio y sirve como asa de transporte o soporte. No es tan estable como la Smart Cover de Apple o las diversas fundas con teclado de Samsung, pero es muy discreta.

El "soporte" de la funda Xiaomi Pad Mini Cover no es tan resistente como el de algunos competidores, pero cumple su función. (Image credit: Jamie Richards / Future)

La Xiaomi Pad Mini también es totalmente compatible con el Xiaomi Focus Pen, que se parece mucho al Apple Pencil, pero con algunos botones añadidos.

Probé a escribir y dibujar en la aplicación Mi Canvas incluida y me pareció muy agradable, no tan suave como el S Pen del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, pero más controlable que el Apple Pencil. Los botones se prestan a una variedad de herramientas contextuales, como cambiar de pinceles en aplicaciones de dibujo y desplazarse por las diapositivas en Google Slides.

El lápiz Xiaomi Focus Pen es el complemento perfecto para la aplicación MiCanvas incluida en Xiaomi (habilidades artísticas no incluidas). (Image credit: Jamie Richards / Future)

La Xiaomi Pad Mini es una tableta bien diseñada y equipada que bien podría sustituir a mi iPad Pro para navegar por páginas web y tomar notas rápidas. Dicho esto, echo en falta una característica: un escáner de huellas dactilares. Deslizar el dedo y desbloquear una tableta con un código de acceso no es tan rápido como en un teléfono, y no suelo utilizar el desbloqueo facial basado en imágenes por motivos de seguridad (FaceID de Apple utiliza escáneres de infrarrojos en su lugar).

Así que ahí lo tienen: mis impresiones prácticas sobre la Xiaomi Pad Mini. Como ya he mencionado, esta tableta no llegará a ningún mercado occidental según los planes actuales, lo que me parece una verdadera lástima, dado lo bien que compite este dispositivo con el iPad mini de 2024. Si desean ver una comparación en profundidad, háganoslo saber en los comentarios a continuación.