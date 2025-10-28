Tu iPad pronto podría tener estas cuatro aplicaciones "pro" de Apple, incluida una alternativa a Photoshop muy esperada

El código filtrado sugiere que Apple está trabajando en cuatro aplicaciones «pro» para iPad.

Entre ellas se incluyen aplicaciones complementarias de vídeo y un popular editor de fotos.

Aún se desconocen detalles como los precios, las fechas de lanzamiento y las características.

Como te compartimos recientemente, Apple reveló recientemente la nueva iPad Pro M5 con un nuevo chip potente y almacenamiento mucho más rápido.

Ahora, parece que la empresa podría estar preparando una serie de aplicaciones para iPad de nivel profesional para ayudar al software del dispositivo a aprovechar su hardware de alta gama.

Esta idea proviene del investigador de código Aaron Perris, quien afirma haber descubierto un conjunto de cuatro ID de la App Store que apuntan a aplicaciones aún no lanzadas (vía MacRumors). En este momento, las cuatro aplicaciones están disponibles para Mac, pero aún no han aparecido en el iPad. Si lo hacen, podrían aportar herramientas profesionales a las tabletas de Apple.

La más destacada de las cuatro aplicaciones es, sin duda, Pixelmator Pro, un editor de fotos de gama alta. La aplicación fue comprada por Apple el año pasado y, aunque existe una versión menos potente de Pixelmator disponible para iPad, Pixelmator Pro es, por ahora, una aplicación exclusiva para Mac. Requiere una compra única de 49,99 $ / 49,99 £ / 79,99 AU$, sin suscripción.

Las otras ofertas que se rumorean son aplicaciones complementarias para las aplicaciones Final Cut Pro y Logic Pro de Apple, que cubren la edición de video y la producción musical, respectivamente. Entre ellas se incluyen Compressor, que comprime audio y video para Final Cut Pro; Motion, una herramienta para crear títulos, transiciones y efectos en 2D y 3D en Final Cut Pro; y MainStage, una aplicación complementaria para actuaciones en directo para Logic Pro.

Nuevas incorporaciones bienvenidas

(Image credit: Apple)

Mucho antes de que Apple lo adquiriera, Pixelmator Pro era considerado una de las mejores aplicaciones para Mac del mercado gracias a sus herramientas de alta calidad y su facilidad de uso optimizada. Sin embargo, tenerlo en la Mac y dejar a los usuarios de iPad con una versión simplificada siempre se sintió extraño, dado que el hardware del iPad es tan potente.

Si Aaron Perris está en lo cierto, parece que eso va a cambiar, y estoy deseando ver su debut en el iPad. Esto significa que los usuarios de tabletas, que desde hace tiempo tienen acceso a ratones, fundas con teclado, lápices ópticos y otros potentes accesorios para trabajar a nivel profesional, ya no se perderán un software realmente excelente.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Final Cut Pro y Logic Pro están disponibles en el iPad desde mayo de 2023, pero requieren una suscripción continua para poder utilizarlos. No sabemos si Apple hará que estas cuatro aplicaciones filtradas sean solo por suscripción o si simplemente pedirá un pago único, y eso podría ser una consideración importante a la hora de decidir si comprarlas.

Tampoco está claro cuándo se lanzarán estas aplicaciones, ni si tendrán características diferentes en comparación con sus equivalentes para Mac. Pero, a pesar de la relativa escasez de información, la mera sugerencia de que llegarán al iPad es una buena noticia. Ahora solo tenemos que estar atentos a nuevas actualizaciones para ver exactamente qué obtendremos cuando lleguen.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.