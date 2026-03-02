Apple acaba de anunciar un nuevo iPad Air con M4. Esto es lo que ha cambiado

Apple ha anunciado un nuevo iPad Air.

El iPad Air ahora cuenta con el chip M4 junto con el N1 y el C1X.

Mantiene el precio inicial del iPad Air anterior con M3.

Bueno, Tim Cook adelantó que se avecinaba una gran semana antes del evento de Apple del 4 de marzo de 2026, al que solo se puede asistir con invitación, y el gigante tecnológico con sede en Cupertino no está perdiendo el tiempo. Apple acaba de anunciar un iPad Air actualizado con el chip M4 en su interior.

Ahora bien, aunque no hay mucho que decir en cuanto al diseño, Apple está potenciando el rendimiento con un chip más potente y mejor equipado. Y eso es realmente lo que esperamos de las actualizaciones anuales de Apple de sus iPads de gama media.

El iPad Air sigue luciendo un diseño moderno, disponible en dos tamaños (11 y 13 pulgadas), con Face ID y compatibilidad con el Apple Pencil Pro, pero la verdadera mejora aquí es el cambio del chip M3 al M4 de Apple. Apple promete un gran impulso, incluso de generación en generación, ya que el iPad Air M4 es hasta un 30 % más rápido que el M3.

Sin embargo, no se trata solo del chip M4; Apple también está mejorando la conectividad con sus propios chips internos, el N1 y el C1X, para ofrecer una rápida conectividad Wi-Fi 7 y LTE o 5G. Todo esto debería hacer que iPadOS 26 funcione sin problemas y, sinceramente, seguir posicionando al iPad Air como el iPad de nivel Pro para la mayoría de los consumidores.

El poder del "M

El M4 aporta un aumento significativo del rendimiento al nuevo iPad Air, lo que permite a los usuarios ser productivos y creativos estén donde estén, desde aspirantes a creativos que trabajan con archivos de gran tamaño hasta viajeros que editan contenido sobre la marcha. Con una CPU de 8 núcleos y una GPU de 9 núcleos, el iPad Air es hasta un 30 % más rápido que el iPad Air con M3 y hasta 2,3 veces más rápido que el iPad Air con M1.5 Los usuarios notarán la increíble velocidad del M4 en todo lo que hagan: con Apple Creator Studio, componer fotos en Pixelmator Pro o editar vídeos en Final Cut Pro es más rápido que nunca. Con la GPU de 9 núcleos del M4, el iPad Air es compatible con el sombreado de malla y el trazado de rayos acelerados por hardware de segunda generación para ofrecer un rendimiento gráfico increíble. El M4 ofrece un renderizado 3D profesional más de 4 veces más rápido con rendimiento de trazado de rayos en comparación con el iPad Air con M1, lo que proporciona una iluminación, reflejos y sombras más precisos para disfrutar de experiencias de juego extremadamente realistas.

N1 y C1X llegan al iPad Air para ofrecer una conectividad más rápida

Como lo mencionamos al inicio, el iPad Air cuenta con N1, un chip de red inalámbrica diseñado por Apple que permite Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread.3 N1 ofrece un mejor rendimiento cuando se conecta a redes Wi-Fi de 5 GHz y mejora el rendimiento general y la confiabilidad de funciones como Personal Hotspot y AirDrop. Los modelos celulares del iPad Air también cuentan con C1X, un módem celular diseñado por Apple que ofrece un rendimiento de datos celulares hasta un 50 % más rápido y, para los usuarios celulares activos, C1X ofrece hasta un 30 % menos de consumo de energía del módem que el iPad Air con M3.1 Los modelos celulares del iPad Air permiten a los usuarios disfrutar de las funciones GPS, para que puedan navegar con aún más confianza. Los usuarios también pueden disfrutar de la compatibilidad con 5G, lo que les ayuda a mantenerse conectados para el trabajo o el ocio en todo el mundo.6 Y con eSIM, los usuarios pueden añadir de forma rápida y segura un nuevo plan, conectarse y transferir planes celulares existentes de forma digital, y mantenerse en contacto con familiares y amigos independientemente de la disponibilidad de Wi-Fi, lo que resulta ideal para viajeros de negocios, estudiantes en el campus y cualquier persona que trabaje sobre la marcha.

Disponibilidad

Es importante mencionar que sigue estando disponible en cuatro colores (azul, morado, starlight o gris espacial) y tiene el mismo precio de salida en Estados Unidos. Es decir, 599 dólares por el iPad Air de 11 pulgadas ( $14,999 pesos mexicanos) y 799 dólares ( $19,999 pesos mexicanos) por el iPad Air de 13 pulgadas, ambos con 128 GB de almacenamiento y conectividad Wi-Fi.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.