Paramount acaba de superar el acuerdo de Netflix con Warner Bros, pero no veo cómo esto puede ser una buena noticia para ninguno de nosotros

Si alguna vez has asistido a una subasta y has escuchado la voz entrecortada del subastador, es posible que tengas una idea bastante clara de cómo es la feroz puja que se está librando en estos momentos por Warner Bros.

Warner Bros, hogar de Superman y Batman, puede parecerte algo esotérico, pero su propiedad probablemente afectará la calidad y el costo de los servicios de streaming favoritos, incluidos HBO Max y HGTV, TCM+, así como el acceso a muchos de sus equivalentes por cable, como Cartoon Network, TNT, Adult Swim y muchos más.

La semana pasada, Netflix hizo una oferta multimillonaria de 82 700 millones de dólares por Warner Bros, sin incluir CNN y algunas otras partes. La oferta fue aceptada y el único obstáculo, uno grande, hay que decir, era la aprobación regulatoria de algo que, incluso con la exclusión de algunos contenidos, podría equivaler a un monopolio del streaming en Estados Unidos.

Mientras algunos argumentaban que, si se acepta YouTube como negocio de streaming, sería más grande que Netflix y Warner Bros juntos, Paramount volvió a la carga con una oferta hostil de 108 mil millones de dólares.

La tinta del cambio de propiedad de Paramount, de la familia Redstone a Skydance, respaldada por David Ellison, apenas se ha secado, pero Paramount y Ellison dejaron claro, incluso antes de que se aceptara el acuerdo de Netflix, que era injusto y que se oponían firmemente a él.

Ahora hay una oferta en efectivo por toda Warner Bros. que, según la mayoría de los indicadores, supera lo que prometía Netflix.

En el tazón para mezclar IP

Es algo que da vueltas a la cabeza, pero dependiendo de quién gane (si es que gana alguno), tu experiencia como espectador podría cambiar tanto en casa como en el cine.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Si gana Netflix, hay cierta preocupación, a pesar de las promesas de que incluso los estrenos más importantes de Warner Bros —piensa en la próxima película de Supergirl de DC Studios— podrían tener poca presencia en los cines y pasar directamente al streaming en HBO Max (o como quiera llamarlo Netflix) o incluso en la propia Netflix.

Algunos consumidores podrían estar contentos, ya que de todos modos odian ir al cine, pero a los cineastas les sigue encantando ofrecer una experiencia en la gran pantalla y sueñan con esos enormes fines de semana de éxitos de taquilla, aunque ahora sean pocos y espaciados.

Los planes de Netflix de dejar atrás a CNN podrían resultar problemáticos para la cadena de noticias, a menos que encuentre una gran empresa matriz.

Pero analicemos por un momento el acuerdo con Paramount.

Una vez más, esto combina una propiedad intelectual potencialmente aún mayor (Netflix tiene muy poca propia y la mayor parte, incluso Stranger Things, es a corto plazo, sin perspectivas a décadas vista).

Paramount, por ejemplo, tiene toda la franquicia de Star Trek. ¿Podemos imaginar los cruces entre Bugs Bunny y el capitán Kirk?

¿Y Bob Esponja se convierte en un personaje oficial de Warner Bros.?

Aparte de las preocupaciones sobre la propiedad intelectual, ¿qué significaría la combinación de Paramount y Warner Bros. para nuestros costos de streaming?

¿Y nosotros qué?

(Image credit: Screengrab/Paramount Pictures)

Hasta ahora, no hemos visto que las plataformas de streaming combinadas hayan dado lugar a precios más bajos. Cuanto más grande es la empresa, más contenido tiene que producir, lo que se traduce en mayores costos y, sin duda, precios más altos, que no tenemos más remedio que pagar o cancelar el servicio.

Sin embargo, el factor X aquí puede ser la administración Trump.

Durante el fin de semana, el presidente Donald Trump profesó su admiración por el director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, pero también reconoció su preocupación por el monopolio.

El acuerdo con Paramount podría resultar más atractivo para Trump por varias razones.

En primer lugar, tiene una relación cercana con los Ellison. El padre de David, Larry Ellison, es propietario de Oracle, la empresa que supuestamente se hará con la propiedad del algoritmo de TikTok (y parte de TikTok). Trump apoyó públicamente la venta de Paramount a la empresa de David Ellison. Y dado que Paramount tiene previsto comprar la totalidad de Warner Bros, podrían acabar con CNN, una cadena que Trump odia notoriamente.

Pero esperen.

Esta mañana, Trump ha cambiado de opinión sobre Paramount después de que 60 Minutes, uno de los principales programas de periodismo de investigación de la cadena CBS News, emitiera una entrevista con la representante saliente Marjorie Taylor Greene que no dejaba a Trump en muy buen lugar.

Naturalmente, Trump arremetió contra Paramount en una publicación en Truth, despotricando: «NO SON MEJORES QUE LOS ANTIGUOS PROPIETARIOS».

De repente, parece menos probable que la fusión entre Paramount y Warner Bros. se produzca sin contratiempos.

Mientras tanto, Paramount se ha esforzado por convencer a Warner Bros., llegando incluso a lanzar un sitio web en el que detalla todas las ventajas de su oferta.

Hasta ahora, Warner Bros. no ha aceptado formalmente la oferta rival de Paramount, pero pase lo que pase, nada es seguro hasta que los reguladores den su aprobación, Trump esté contento y todos firmen en la línea punteada.

En cuanto a nosotros, los simples consumidores de streaming, la situación sigue, por ahora, sin cambios, pero sabemos que, sea cual sea el resultado, es poco probable que nos beneficie realmente a ninguno de nosotros.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.