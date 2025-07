Nuevas películas de terror en Prime Video, HBO Max y más en julio de 2025

¿Eres más de disfrutar de las mejores películas en casa en lugar de salir al cine? De ser así, estás en el lugar indicado, sobre todo si eres fan del terror, pues a continuación te compartimos algunas cintas disponibles en tus servicios de streaming favoritos.

Si no te apetece ver una superproducción, ¿por qué no te quedas en casa y ves alguna de estas terroríficas películas en streaming? Hay mucho que ver este mes, como la aclamada Sinners, de Ryan Coogler, que debuta este mes en HBO Max.

Por lo demás, hay nuevas películas originales de Shudder y remakes de terror a los que hincar el diente, así que estás bien cubierto sea cual sea tu estado de ánimo. Aquí tienes siete películas de terror que no querrás perderte.

Annabelle

¿Cuándo?: Junio 1

¿Dónde?: HBO Max (US); Foxtel Now (AU); Prime Video/ Claro Video (Mex)

Basada en la icónica y terrorífica franquicia Conjuring, Annabelle se centra en la muñeca maldita protagonista. Es muy conocida entre los aficionados al terror, sobre todo porque está inspirada en la muñeca real que fue propiedad de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren.

La película sigue a una son atacados por miembros de una secta satánica que utiliza su vieja muñeca como conducto para hacerles la vida imposible. A su vez, esto desencadena una serie de sucesos paranormales que garantizan unos buenos sustos.

Rings

¿Cuándo?: Junio 1

¿Dónde?: Prime Video (US); compra o renta (UK);

The Ring aterrorizó al público y fue un gran éxito, por lo que se hizo una secuela, Rings. Aunque ha sido recibida con críticas dispares y quizá no alcance los mismos niveles de su predecesora, es una expansión divertida si quieres ver más de la franquicia.

La secuela cuenta con la misma cinta maldita de la película original (tanto la original como el remake). La trama sigue a una joven que se encuentra en el extremo receptor de una maldición aterradora que amenaza con quitarle la vida en siete días - ¿suena familiar, verdad?

Prometheus

¿Cuándo?: Julio 1

¿Dónde?: Hulu (US); Disney+ (Mex. UK, AU); Stan (AU)

La quinta entrega de Ridley Scott de la icónica franquicia Alien es aterradoramente buena, y resulta ser una de mis favoritas. Con un reparto repleto de actores como Noomi Rapace, Michael Fassbender, Guy Pearce, Idris Elba, Logan Marshall-Green y Charlize Theron, esta película es imprescindible.

En ella, unos exploradores son enviados al rincón más oscuro del universo tras descubrirse una pista sobre los orígenes de la humanidad, pero tropiezan con una amenaza que podría causar la extinción humana. La franquicia de ciencia ficción sigue aterrorizando con nuevas incorporaciones como Alien: Earth, que llegará a Hulu y Disney+ en agosto.

Pet Sematary

¿Cuándo?: Julio 1

¿Dónde?: Paramount+ (en todo el mundo)

Disfruté el remake 2019 de Pet Sematary y ahora puedes transmitirlo en todo el mundo en Paramount +, que también es el hogar del original si quieres compararlos.

La calidad de las adaptaciones de Stephen King ha variado a lo largo de los años, y el propio Stephen King ha dicho cosas muy duras sobre algunas de ellas, pero me lo pasé bien con la reimaginación de Pet Sematary. En Paramount+ también hay más cosas de ese mundo que explorar, con una precuela, Pet Sematary: Bloodlines, también disponible en streaming.

Sinners

¿Cuándo?: Julio 4

¿Dónde?: Max (US); Prime Video (Mex)

El público de EE.UU. disfrutará en julio con la llegada de Sinners a Max. Lamentablemente, aún no tenemos fechas de streaming para el Reino Unido y Australia, pero esperamos que la película esté disponible pronto.

Si aún no la has visto, probablemente ya habrás oído hablar de Sinners. Todo el mundo habla de ella y tiene una puntuación crítica del 97% en Rotten Tomatoes, por lo que también fue un gran éxito entre los críticos.

La película sigue a dos hermanos gemelos criminales (ambos interpretados brillantemente por Michael B. Jordan) que regresan a su pueblo natal, donde se enfrentan a un mal sobrenatural. Es una película imprescindible.

No Way Up

¿Cuándo?: Julio 4

¿Dónde?: Prime Video en algunos países

La primera de las dos nuevas y emocionantes películas de Shudder es No Way Up, y si tienes miedo a volar es mejor que apartes la vista.

En ella, un grupo de desconocidos de todas las clases sociales se ven obligados a unirse cuando un avión se estrella en el Océano Pacífico, lo que les obliga a unirse para intentar sobrevivir. Pero en la inmensidad del océano acechan multitud de peligros, incluidas criaturas marinas como tiburones que pronto empiezan a rondar los restos del avión.

Aunque parezca inverosímil en algunos momentos, No Way Up es una divertida película para los amantes del survival horror.

Push

¿Cuándo?: Julio 11

¿Dónde?: Prime Video en algunos países

Por último, está la nueva película Push, que suena absolutamente aterradora.

Trata de una mujer embarazada que es atacada por un asesino sádico que la pone de parto prematuramente, por lo que no sólo tiene que sobrevivir, sino también mantener con vida a su bebé.

Parece una de esas películas que me encantan: tiene un reparto reducido, un escenario claustrofóbico y mucho terror. Podría ser una sólida entrada en el subgénero de los allanamientos de morada, y yo me apunto.