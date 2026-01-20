Netflix presentó una nueva función de votación en vivo que te permitirá decidir el desenlace de algunas series, pero no todo el mundo podrá utilizarla
- Netflix presenta una nueva función que te permitirá votar durante eventos en vivo.
- Hará su debut junto con el nuevo programa de competencia Star Search.
- Solo estará disponible en dispositivos específicos y en determinados momentos.
¿Netflix permitirá votar durante transmisiones en vivo de ciertos programas? Así como lo lees, la popular plataforma de streaming anunció esta nueva función. Pero no te preocupes, a continuación todos los detalles.
En un comunicado de prensa publicado en la sala de prensa de Netflix, el gigante del streaming reveló que los usuarios podrán votar en tiempo real sobre determinados títulos.
A partir de hoy (20 de enero), con la versión renovada de la serie de competición musical Star Search de Netflix, los espectadores podrán utilizar la herramienta interactiva para, por ejemplo, votar para evitar que su artista favorito sea eliminado.
El sistema basado en estrellas, que permite calificar algo de una a cinco estrellas (de un máximo de cinco), se considera una extensión del actual sistema de calificación basado en pulgares que Netflix emplea para todo su contenido. Esta función, que permite enviar comentarios a Netflix para indicar si no te ha gustado, te ha gustado o te ha encantado una de sus películas, programas o documentales, lleva varios años en funcionamiento en el mejor servicio de streaming del mundo.
¿Cómo funciona la nueva función de votación en vivo de Netflix?
Para participar en una votación en tiempo real, deberás estar viendo la aplicación de Netflix en dispositivos compatibles. Estos incluyen televisores inteligentes, teléfonos móviles, dispositivos de streaming (como Roku, Fire TV Stick y Apple TV) y consolas de videojuegos. No podrás votar si estás viendo Netflix a través de un navegador web, por lo que deberás cambiar a tu teléfono o televisor si has iniciado sesión en Netflix en una computadora portátil o de escritorio.
Cuando llegue el momento de votar, aparecerá una notificación en pantalla indicando que la votación ya está en marcha. Cuando se te solicite, utiliza el pad direccional del control remoto de tu televisor para seleccionar el número de estrellas que deseas otorgar, o toca el número de estrellas en la pantalla de tu teléfono móvil para tomar tu decisión.
Hay un par de advertencias que debes tener en cuenta. Por un lado, solo dispondrás de un tiempo determinado para emitir tu voto. Si rebobinas el episodio en directo o lo pausas por cualquier motivo, o solo puedes verlo bajo demanda, perderás la oportunidad de votar. Además, solo podrás votar una vez por solicitud, por lo que, una vez que hayas enviado tu voto, tu decisión será definitiva. Por último, la interfaz de votación solo está disponible en inglés, por lo que a quienes no hablen este idioma les puede resultar difícil entender qué hacer.
Netflix ha confirmado que habrá múltiples votaciones por evento, por lo que habrá muchas oportunidades para influir en el resultado de cada episodio en vivo.
Una nueva función divertida, pero que no beneficiará a todo el mundo
La última función de Netflix no es una idea nueva, pero sin duda es una incorporación muy bienvenida a su repertorio interactivo, diseñado para que los espectadores pasivos se involucren con el contenido en vivo que están viendo.
La única desventaja actual de su introducción es que solo beneficiará a quienes viven en América del Norte y del Sur.
De hecho, con nuevas entregas de programas en vivo como Star Search que comienzan a las 6 p. m. PT / 9 p. m. ET, estos horarios no son convenientes para los usuarios que viven en otros territorios. Y, como he señalado anteriormente, no se puede votar fuera del horario de emisión en vivo. Si, por ejemplo, alguien en el Reino Unido quiere votar en una serie como Star Search, tendría que quedarse despierto hasta muy tarde para hacerlo.
Netflix ha indicado que utilizará esta función para otros eventos en vivo, por lo que los suscriptores fuera de América deberían poder aprovecharla en otras capacidades, como la expansión de la plataforma de streaming a los deportes en vivo. Sin embargo, queda por ver cómo funcionaría esta función cuando, por ejemplo, se retransmita un partido de la NFL en vivo en Netflix, o si será una función novedosa que pronto perderá su atractivo. Tendremos que ver qué acogida tiene en programas como Star Search antes de que se pueda utilizar en otros ámbitos.
