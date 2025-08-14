Netflix ha presentado el tráiler oficial de la segunda parte de la temporada 2 de Miércoles.

Confirma que el próximo episodio de esta temporada abordará el final de suspense de su predecesora.

Los cuatro últimos episodios de la temporada 2 se estrenarán a principios de septiembre.

¿Ya tuviste la oportunidad de disfrutar de la primera parte de la segunda temporada de Wednesday? De ser así, seguramente estás esperando con ansías la segunda parte, sobre todo por ese final lleno de suspenso.

Ahora, Netflix ha lanzado el tráiler oficial de la segunda parte de esta temporada, y confirma que el próximo episodio de la segunda temporada abordará inmediatamente lo que le sucedió al personaje principal después del final de la primera parte. A continuación se revelan todos los detalles de la primera temporada y la primera parte de la segunda temporada de Wednesday.

Wednesday: Season 2 | Part 2 Official Trailer | Netflix - YouTube Watch On

El último avance de la segunda temporada de Miércoles, estrenado hoy (14 de agosto), revela que la heroína homónima interpretada por Jenna Ortega no está muerta. Nadie esperaba que hubiera fallecido tras su reencuentro con Tyler en el cuarto capítulo de esta temporada, que puso en peligro su vida. No obstante, es bueno ver que Netflix no alargará esta revelación durante mucho tiempo.

Lo que sí es una sorpresa, sin embargo, es el regreso de un personaje muy querido por los fans de la primera temporada de Wednesday. ¡Larissa Weems, la antigua directora de la Academia Nevermore, ha vuelto!

Bueno, no de entre los muertos. Weems, que volverá a ser interpretada por Gwendoline Christie, fue asesinada por Laurel Gates, interpretada por Christina Ricci, en el séptimo episodio de la temporada pasada. Sin embargo, como dijo el coproductor Alfred Gough a Tudum.com: «Nadie en nuestro mundo está realmente muerto», así que quizá deberíamos haber esperado su regreso.

Entonces, ¿cómo es que Weems está viva y coleando de alguna forma? En resumen: Weems es la nueva guía espiritual de Wednesday. Básicamente, sustituye a Goody Addams, una pariente lejana de Wednesday que desempeñó un papel similar en la primera temporada de una de las mejores series de Netflix.

El regreso de Weems es una revelación deliciosa que te hará chasquear los dedos. (Image credit: Netflix)

A juzgar por otros vistazos que vemos en el tráiler de la segunda parte de la temporada 2, la nueva y, sin duda, incómoda dinámica entre Wednesday y Weems va a tener un papel bastante importante en los próximos cuatro episodios. Claro, no está del todo claro cómo Weems ayudará realmente a Wednesday a detener el plan de Tyler —es decir, matarlo a él y a la mejor amiga de Wednesday, Enid Sinclair, cuya muerte fue el foco central del tráiler y la historia de la primera parte de la temporada 2—. Pero, bueno, Wednesday necesitará toda la ayuda que pueda conseguir.

El tráiler de la segunda parte adelanta mucho más: desde una predeciblemente espeluznante fiesta de Halloween y otra alianza entre Wednesday y el Tío Fester, hasta más secretos de la Familia Addams que podrían revelarse de manera tan impactante como siempre, y los intentos de Wednesday por detener a Tyler de una vez por todas. Los fans no querrán perderse la segunda mitad de esta temporada cuando finalmente se estrene en la mejor plataforma de streaming del mundo.

¿Cuándo será eso? Me alegra que lo preguntes: la segunda parte de la temporada 2 de Wednesday llegará completa el miércoles 3 de septiembre. Asegúrate de pedir el día libre en el trabajo o, si estás de vacaciones escolares, aparta tu asiento favorito en el sillón temprano para ver los cuatro episodios en cuanto se estrenen.

Y esto no es el final para Wednesday. Con más de 100 millones de visualizaciones —y contando— repartidas en sus dos temporadas hasta ahora, la decisión de Netflix de renovar Wednesday para una tercera temporada ha sido la noticia menos sorprendente del año. Ojalá el final de la segunda parte de la temporada 2 prepare el terreno para más eventos espeluznantes y extravagantes en futuras entregas.