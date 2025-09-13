Netflix estrenó una nueva y sorprendente película que tienes que ver después de Unknown Number por una sencilla razón

Stolen: El robo del siglo es la serie perfecta para ver después de Número desconocido/Unknown Number.

Es una realidad, Unknown Number podría ser uno de los mejores documentales en Netflix. ¿Ya lo viste?

Cuando Lauryn y su novio Oliver empezaron a recibir mensajes de texto de números anónimos que rápidamente se convirtieron en amenazas explícitas, nunca imaginaron que la culpable fuera la mamá de Lauryn, Kendra. Todavía estoy boquiabierta tras el giro perfectamente ejecutado que se produce a dos tercios de la nueva película.

Francamente, desde entonces he estado buscando el mismo subidón que me proporcionó ese documental. No esperaba encontrarlo tan pronto, pero de entre todas las novedades de Netflix en septiembre de 2025, otra nueva película estrenada hoy (8 de septiembre) podría ser la solución. De hecho, ya me senté a verla nada más leer la sinopsis.

He aquí: Stolen: Heist of the Century. Si crees que nos encontramos ante el mismo tipo de misterio que en Unknown Number, te equivocas: en todo caso, Netflix está subvirtiendo la sorpresa de su misterio al ocultar no solo quién lo hizo, sino también cómo se llevó a cabo el robo.

Stolen: Heist of the Century es nuestra próxima gran película documental de Netflix después de Número desconocido

Stolen: Heist of the Century | Official Trailer | Netflix - YouTube Watch On

Pongámonos en situación: es 2003 en Amberes, Bélgica. El objetivo es el Centro Mundial del Diamante de Amberes, ubicado en el llamado Distrito del Diamante de la ciudad, con toneladas de... bueno, ya se imaginan. Entre el 15 y el 16 de febrero de 2003, una banda de ladrones robó diamantes sueltos, oro, plata y otros tipos de joyas por valor de más de 100 millones de dólares, en lo que sigue considerándose uno de los «mayores robos del siglo».

Al más puro estilo Misión: Imposible, esto es lo que tuvieron que superar nuestros ladrones. La bóveda que almacenaba las preciosas piedras y metales preciosos se encontraba dos pisos por debajo de la planta principal del edificio, protegida por múltiples mecanismos de seguridad. Entre ellos se encontraban una cerradura con 100 millones de combinaciones posibles, detectores de calor por infrarrojos, un sensor sísmico, un radar Doppler y un campo magnético. El edificio contaba con su propio servicio de seguridad privada, y el distrito ya estaba fuertemente vigilado y controlado.

Pan comido, ¿verdad? Bueno, aunque se realizaron detenciones en relación con el caso, los diamantes robados aún no han sido recuperados hasta el día de hoy. Como explica Stolen: Heist of the Century, el jefe de la banda, Leonardo Notarbartolo, fue detenido el viernes siguiente al robo, porque la basura cercana lo había relacionado con la escena gracias al ADN encontrado en un sándwich de salami.

No voy a contarles exactamente cómo nuestra banda llevó a cabo el robo, ya que eso es precisamente lo divertido de ver el documental, pero lo que el equipo consigue hacer es sencillamente alucinante. Es igualmente increíble que un equipo tan genial pudiera ser tan idiota como para dejar atrás pruebas incriminatorias.

Aun así, Stolen: Heist of the Century es fácilmente uno de los mejores documentales de Netflix para mí, y he visto casi todo lo que hay en su catálogo.