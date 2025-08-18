¿Eres de los que no puede esperar más para poder disfrutar de Frankenstein, de Guillermo del Toro? De ser así, te tenemos noticias increíbles.

Frankenstein, de Guillermo del Toro, llegará a Netflix el 7 de noviembre, según ha confirmado la plataforma junto con un primer vistazo a dos de los carteles promocionales de la nueva película (véase más abajo). Ya hemos visto algunas imágenes previas de lo que está por venir, así como un tráiler de dos minutos en el que aparecen Oscar Isaac como Víctor Frankenstein, Mia Goth como Elizabeth Lavenza y Charles Dance como Leopold Frankenstein. Sin embargo, el monstruo de Jacob Elordi sigue oculto en gran parte entre las sombras, y solo aparece como una silueta negra envuelta en pieles y garras tan oscuras como la noche.

FRANKENSTEIN, a film by Guillermo del ToroStarring Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, and Christoph Waltz. Coming to select theaters October 17 and on Netflix November 7. pic.twitter.com/zdYFoq9cURAugust 18, 2025

No hace falta decir que se trata de otra adaptación de la famosa novela de la autora gótica Mary Shelley, con el monstruo de Frankenstein (que no se llama Frankenstein, aunque a menudo lo confundimos) apareciendo en innumerables películas desde 1915. Esta no es la primera incursión de Netflix en dar vida a esta historia (¿recuerdan Creature?), ni es la primera creación original de del Toro para uno de los mejores servicios de streaming que existen, ya que anteriormente realizó una versión animada de Pinocho para Netflix en 2022.

¡Pero una versión de Frankenstein realizada por del Toro! Qué mundo en el que vivimos. La próxima película ha sido mi película más esperada de 2025 desde el año pasado y, afortunadamente, hay una forma de verla antes de que llegue a Netflix en noviembre (donde la volveré a ver, obviamente).

Netflix confirma discretamente la fecha de estreno en cines del 17 de octubre para Frankenstein, de Del Toro, antes de que se estrene en streaming

Si miras de cerca los carteles de arriba, verás que Frankenstein se estrenará en cines selectos a partir del 17 de octubre. Aunque eso no significa que todos tendrán acceso directo, sí implica que en ciudades clave del mundo (piensa en Nueva York, Los Ángeles y Londres) la película llegará primero. Francamente, es un movimiento inteligente y responde a una crítica que Netflix ha recibido una y otra vez a lo largo de los años: darle a sus películas originales un estreno en cines también.

Piensa en KPop Demon Hunters, el éxito monstruoso (con toda la intención del juego de palabras) que nadie esperaba y que ahora intenta ponerse al día con funciones tipo karaoke después del estreno. Además, esas funciones suelen durar solo dos días y en ubicaciones muy limitadas, lo que prácticamente elimina el propósito de dejar que los fans disfruten la experiencia en primer lugar. Para que la estrategia funcione —tanto para los cines que atraviesan dificultades como para la propia plataforma— Netflix tiene que hacer estrenos en salas antes de su lanzamiento en streaming.

Dado que los dos minutos de metraje que hemos visto nos dicen casi lo mismo que una hoja en blanco, cualquiera que vea Frankenstein en cines primero básicamente entrará a ciegas. Claro, probablemente ya existan algunas reseñas para entonces, pero estas funciones generarán expectativa y un nivel de conversación que Netflix agradecería tener, de la manera más orgánica posible: de boca en boca entre el público. Para cuando Frankenstein llegue a Netflix, será un boom de visualizaciones, con la gente compitiendo por ser de los primeros en verla. Es una jugada maestra de marketing, y además, generosa.

Hablando sobre la película, Guillermo del Toro dijo en un comunicado:

“La figura más importante del legado inglés es, increíblemente, para mí, una adolescente llamada Mary Shelley, y ella ha permanecido como alguien tan importante en mi vida como si fuera de mi familia. Y tantas veces, cuando quiero rendirme, cuando pienso en rendirme, cuando la gente me dice que soñar con las películas y las historias que sueño es imposible, pienso en ella.”

Gracias, Shelley y del Toro, por su servicio.