Netflix añadió más de 50 películas nuevas en septiembre, pero no te puedes perder estas 3

Como de costumbre, Netflix añadió 61 películas nuevas en septiembre, por lo que sabemos que seguramente, te abrumarás en elegir cuál ver. Pero no te preocupes, para eso estamos nosotros.

De los muchos títulos añadidos a la biblioteca este mes, tres me llamaron especialmente la atención por diferentes motivos. Tanto si quieres ver una de las mejores películas de terror añadidas en septiembre de 2025, un thriller de Bradley Cooper o una historia sobre un adorable oso, hay algo para todos los gustos.

Aquí tienes tres títulos que deberías priorizar este mes. Si buscas más recomendaciones, echa un vistazo a estas cinco películas de Netflix que no te puedes perder en septiembre.

Cobweb

Cobweb (2023) Official Trailer – Lizzy Caplan, Woody Norman, Cleopatra Coleman, Antony Starr - YouTube Watch On

Clasificación: R

Duración: 88 minutos

Director: Samuel Bodin

Cast principal: Lizzy Caplan, Woody Norman, Cleopatra Coleman, Antony Starr

Me temo que los críticos han juzgado injustamente el debut como director de Samuel Bodin, ya que algunas de las reseñas no son muy buenas. Pero he visto muchas de las mejores películas de terror y realmente disfruté Cobweb.

La película sigue a un joven tímido llamado Peter que sufre acoso escolar y se siente asfixiado por sus padres sobreprotectores. No le dejan salir a pedir dulces porque hace unos años desapareció un niño en la zona, y la tensión es alta en esta familia.

Pronto, Peter comienza a oír ruidos en las paredes, lo que da pie a una espeluznante historia perfecta para los aficionados al terror doméstico como Hereditary.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Limitless

Limitless (2011) Official Trailer #1 - Bradley Cooper Movie - YouTube Watch On

Clasificación: PG-13

Duración: 105 minutos

Director: Neil Burger

Cast principal: Bradley Cooper, Abbie Cornish, Robert De Niro, Andrew Howard, Anna Friel

Basada en la novela The Dark Fields (también excelente), Limitless sigue la historia de un escritor en apuros que vive en Nueva York. Está pasando por un mal momento, su novia ha roto con él y todo parece sombrío hasta que le ofrecen NZT-48, una droga que le proporciona memoria fotográfica.

Con la ayuda de la droga, Eddie descubre que puede analizar detalles e información minuciosos a una velocidad increíble, lo que le da un impulso muy necesario en su vida. Pero, como es natural, las cosas pronto dan un giro oscuro y pronto descubre que NZT-48 no es tan perfecta como pensaba al principio.

Soy un gran fan de esta película y estoy deseando volver a verla en Netflix este mes.

Paddington

Paddington TRAILER 1 (2014) - Sally Hawkins, Hugh Bonneville Movie HD - YouTube Watch On

Clasificación: PG

Duración: 95 minutos

Director: Paul King

Cast principal: Ben Whishaw, Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Julie Walters, Jim Broadbent, Peter Capaldi, Nicole Kidman, Ben Whishaw

Por último, aquí hay una para toda la familia. Si te apetece algo sano, no hay nada mejor que Paddington. Esta encantadora película británica sigue al oso del mismo nombre, con la voz de Ben Whishaw, cuando llega a Londres a través de la estación de Paddington.

Es adoptado por la familia Brown, pero pronto se convierte en el objetivo de una vengativa taxidermista, Millicent Clyde, que quiere añadirlo a su colección, lo que pone a Paddington en un peligro para el que no está preparado.

Con un gran reparto y mucha acción y momentos divertidos, esta película es realmente imprescindible.