Netflix acaba de eliminar una útil función de Android e iOS que los viajeros utilizan para ver contenidos en streaming en los hoteles

La función Casting se ha eliminado de la aplicación de Netflix en los dispositivos Google TV más recientes.

Ahora no es posible transmitir nada con un plan de Netflix con publicidad.

El cambio se ha producido sin previo aviso y no se ha explicado.

Netflix ha decidido desactivar una de las funciones más útiles disponibles en sus aplicaciones para Android e iOS, sin previo aviso: ya no es posible transmitir vídeos de forma inalámbrica desde Netflix en tu teléfono a los dispositivos Google TV más recientes, como Google TV Streamer y Chromecast con Google TV.

Aún puedes transmitir desde la aplicación de Netflix a dispositivos Chromecast más antiguos (aquellos sin control remoto, como Google Nest Hub), pero solo si pagas por un plan de Netflix más caro. Un cambio significativo es que ahora no se puede transmitir nada con el plan con publicidad.

Si estás en casa y tienes la aplicación de Netflix en tu televisor o dispositivo de streaming, eso no supondrá un gran problema. Sin embargo, es algo en lo que los viajeros confían habitualmente, por ejemplo, en los hoteles, y también es útil cuando se visita a amigos y familiares.

A menudo he utilizado la sencilla tecnología de transmisión de Google para ver Netflix en mi teléfono cuando cuido las casas, las mascotas y los hijos de mis amigos, lo que me evita tener que pasar por mil complicaciones para iniciar sesión en otro televisor. También es muy útil cuando te alojas en lugares como Airbnbs, pero aparentemente no lo suficiente como para que Netflix quiera mantenerlo.

Es por nuestro propio bien

Según The Verge, no se ha dado ninguna explicación de por qué se ha eliminado esta útil función, ni siquiera en la página oficial de asistencia. Esto coincide con lo que hizo Netflix con Apple AirPlay en 2019, alegando que ayuda al servicio de streaming a garantizar que se cumpla un determinado «estándar de calidad de visualización».

Según un usuario molesto en Reddit, Netflix vuelve a argumentar que esto mejorará la experiencia del cliente, presumiblemente porque las aplicaciones instaladas en un televisor real o en un dispositivo de streaming son supuestamente más fiables, ya que no requieren transmisión inalámbrica.

No es la primera (ni la última) vez en el mundo de la tecnología que una medida que es mala para los usuarios se vende como si fuera buena para ellos. Desde las aplicaciones de terceros de Reddit hasta un Instagram centrado en los carretes, se nos dice constantemente que lo que es mejor para las empresas tecnológicas también es mejor para nosotros.

Al abandonar la tecnología de transmisión de Google (así como AirPlay), Netflix ahora sabrá más sobre el hardware que utilizas, lo que le dará más control sobre los dispositivos en los que ves contenidos y dónde inicias sesión, sin ninguna interferencia externa.

