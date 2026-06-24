La película de Netflix basada en "Gears of War" por fin tiene una trama confirmada, pero es posible que un personaje importante no aparezca en la adaptación

La película de Netflix basada en «Gears of War» ya tiene una trama confirmada

Según Entertainment Weekly, la película será una historia de los orígenes del Escuadrón Delta

Esto significa que es posible que el protagonista del juego, Marcus Fenix, no aparezca en la adaptación de Netflix

Gears of War llegará a Netflix, y por fin tenemos algunos detalles confirmados sobre la trama de la nueva adaptación cinematográfica.

Según informes de Entertainment Weekly, la película de Gears of War de Netflix será una historia de los orígenes del Escuadrón Delta, el equipo principal de infantería de la serie original de videojuegos.

Entertainment Weekly reveló que la sinopsis oficial de la película es simplemente: "La historia de los orígenes del Escuadrón Delta, un grupo heterogéneo de soldados que libra una guerra desesperada por la supervivencia contra los Locust, una raza de criaturas subterráneas decididas a destruir a la humanidad".

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Al hablar sobre la película, Matt Booty, vicepresidente ejecutivo y director de contenido de Xbox, dijo al sitio: "El juego realmente trata sobre los lazos entre los equipos. En esencia, se trata de la hermandad".

"Cuando visitas el estudio, su lema es "Nunca luches solo". Así que, cuando piensas en eso para una narrativa dramática, es un punto de partida bastante bueno".

¿Aparecerá Marcus Fenix en Gears of War?

Dado que Marcus Fenix es el protagonista de los tres primeros juegos de la serie Gears of War, muchos nos preguntamos si aparecerá en la película de Gears of War de Netflix.

Por ahora es muy pronto para saberlo, ya que no hay confirmación oficial sobre el elenco del proyecto, por lo que no podemos confirmar qué personajes aparecerán. Pero si Marcus no está y la trama se centra exclusivamente en la vida antes de su llegada, esto podría ser una decepción para los fans.

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No podemos determinar con exactitud cómo encajará la película de Gears of War de Netflix en la línea temporal de la franquicia hasta que se dé a conocer más información. Si se enfoca más en el primer juego, entonces tal vez veamos a Marcus después de todo.

Si no es así, sin duda no es la primera vez que una adaptación de un videojuego se aleja de los protagonistas originales. Recientemente, la serie *Fallout* de Prime Video decidió no centrarse en el «Lone Wanderer» ni en «The Courier», y la serie *Resident Evil* de Zach Cregger también cuenta con un personaje principal completamente nuevo.

Solo nos queda esperar con paciencia para ver cómo se desarrolla "Gears of War" en Netflix.