Estas 5 nuevas películas de Netflix son todo lo que necesitas en octubre: aquí están mis mejores recomendaciones para pasar miedo en esta época del año

Estamos en la recta final de octubre, sin duda, el mes más terrorífico del año, pero no por eso dejemos de disfrutar algunas de las mejore películas, perfectas para la fecha.

Así que si estás planeando una noche de cine de miedo, aquí te traigo lo que necesitas.

Aunque este mes se han añadido nada menos que 83 películas a Netflix, he seleccionado seis para ayudarte a acotar tu búsqueda y pasar directamente al susto sin tener que desplazarte por la lista.

¿Te parece bien? Sigue leyendo para descubrir las películas de terror imprescindibles que acaban de llegar a uno de los mejores servicios de streaming.

The Elixir

The Elixir | Official Trailer | Netflix - YouTube Watch On

¿Qué sería de la temporada de Halloween sin zombis y elixires sospechosos? Ya hemos visto el desastre causado por La sustancia, así como el virus que se propagó en 28 años después, por lo que los virus y sueros extraños siguen siendo tan importantes en el terror como siempre.

En The Elixir, seguimos las consecuencias de dicho elixir que desata a los muertos vivientes en un pueblo. Allí, una familia en conflicto debe unirse y luchar para sobrevivir mientras su ciudad natal se derrumba.

Es una película de terror en idioma indonesio, por lo que los amantes del cine mundial tal vez quieran darle una oportunidad.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Casper

Casper (1995) Trailer | Bill Pullman | Christina Ricci - YouTube Watch On

Ok, lo sé, esta no da miedo. Es «Casper, el fantasma amigable», no "Casper, el fantasma realmente aterrador", pero sigue siendo una película imprescindible para la temporada de Halloween.

Si quieres descansar de tanta tensión y sustos, Casper es un clásico, y deberías sacar tiempo para verla este mes. La trama sigue a un experto en fenómenos paranormales al que contratan para exorcizar a los fantasmas de una mansión familiar. Pero cuando su hija se hace amiga de Casper, un fantasma amigable, todo cambia.

Como dato curioso, Casper es la primera película en tener un personaje con efectos visuales generados por computadora en el papel principal.

We Have Always Lived in the Castle

WE HAVE ALWAYS LIVED IN THE CASTLE Official Trailer (2019) Alexandra Daddario Movie HD - YouTube Watch On

A los aficionados al terror gótico les encantará We Have Always Lived in the Castle, una adaptación de la novela homónima de Shirley Jackson. Ella también escribió la brillante The Haunting of Hill House, que fue adaptada a una serie por Mike Flanagan (también disponible en Netflix).

Aquí, sin embargo, seguimos las secuelas de una tragedia familiar en la que las hermanas Merricat y Constance, junto con su tío, viven una vida aislada. Pero cuando llega su primo Charles, amenaza con revelar un oscuro secreto.

Esta es también una gran elección para los aficionados al drama y la dinámica familiar, ya que hay mucho que descubrir aquí.

Sinister 2

Sinister 2 Official Trailer #1 (2015) - Horror Movie Sequel HD - YouTube Watch On

No prestes atención a la calificación del 15 % que le ha dado la crítica en Rotten Tomatoes, porque Sinister 2 sigue siendo una película que vale la pena ver y tiene lo que muchos consideran uno de los sustos más efectivos de la historia. A mí me impacta cada vez que la veo, sinceramente.

Quizás tenga demasiados sustos para el gusto de algunas personas, pero aún así recomiendo verla si te apetece pasar miedo.

La secuela sigue a Courtney, una joven madre, y a sus hijos después de mudarse a una casa encantada y experimentar una serie de sucesos sobrenaturales. Te hará dormir con la luz encendida.

The Strangers

The Strangers Official Trailer #1 - Liv Tyler Movie (2008) HD - YouTube Watch On

Hace unas semanas, descubrí un avance oculto de The Strangers: Chapter 2 dentro de un sitio web turístico falso. Es una pena que la película no fuera muy buena, ya que fue un fracaso de crítica con una puntuación del 14 % en Rotten Tomatoes.

Sin embargo, la película original The Strangers, de 2008, merece mucho la pena y es una de mis películas de terror favoritas de todos los tiempos. La película sigue a una pareja (Liv Tyler y Scott Speedman) cuya estancia en una casa de vacaciones se ve interrumpida por tres aterradores intrusos enmascarados.

Te proporcionará la atmósfera espeluznante perfecta, pero quizá no quieras verla si estás solo en casa.