El precio de Netflix acaba de subir de nuevo en Estados Unidos, y es "solo cuestión de tiempo" que el resto del mundo sea afectado

Netflix ha anunciado otra subida de precios, y los fans han reaccionado tal y como era de esperar

Netflix ha anunciado discretamente otra subida de precios en todos sus planes

Por ahora, parece que solo los clientes de EE. UU. se han visto afectados

Los usuarios indignados han cancelado, o amenazan con cancelar, sus suscripciones

¡No otra vez! Netflix anunció "discretamente" un nuevo aumento en sus precios, y como era de esperarse, los fans no están nada contentos.

Según informó ayer (26 de marzo) Android Authority, la sección de planes y precios del Centro de ayuda de Netflix se ha actualizado para confirmar que el costo de los tres planes ha aumentado.

Por el momento, solo los usuarios de EE. UU. se ven afectados, por lo que los suscriptores del Reino Unido, Australia y cualquier otro país donde Netflix esté disponible se salvan (al menos por ahora). No obstante, los clientes estadounidenses constituyen una parte considerable de la base de usuarios global de Netflix, por lo que muchos en ese país se verán muy afectados por este aumento de precios, que ya se ha convertido en anual.

El artículo continúa a continuación

Si resides en EE. UU., esto es lo que tendrás que pagar ahora cada mes por tu suscripción a Netflix:

Estándar con anuncios — 8,99 $ (antes 7,99 $)

Estándar (sin anuncios) — 19,99 $ (antes 17,99 $)

Premium (sin anuncios) — 26,99 $ (antes 24,99 $)

Y eso no es todo. La función «Miembro adicional» de Netflix, que te permite añadir a alguien —que no viva en tu mismo hogar— a tu cuenta para que también pueda acceder a su amplia biblioteca de contenido a cambio de una cuota mensual adicional, también ha subido de precio. Ahora te costará (o, mejor dicho, les costará a ellos) 9,99 dólares al mes, en lugar de 7,99 dólares cada 30 días.

No está claro si el aumento de precio entró en vigor el 26 de marzo o si Netflix simplemente ha actualizado esta página antes de anunciarlo oficialmente. Me he puesto en contacto con la plataforma para obtener comentarios y actualizaré este artículo si recibo respuesta.

¿Cómo han reaccionado los usuarios de Netflix en EE. UU. ante la última subida de precios?

Netflix just collected a $2.8 billion check for NOT buying Warner Bros. A month later, they raised your subscription price.Netflix's ad-supported plan was built in 2022 as a safety net. When prices crept up, and subscribers considered canceling, Netflix offered them a cheaper… https://t.co/CKitWovUgcMarch 26, 2026

Decir que "no ha sido bien recibido" sería quedarse corto. De hecho, los hilos de foros como r/Netflix y ResetEra están repletos de comentarios de usuarios de Netflix incrédulos ante el aumento de precios. Por su parte, los usuarios de las redes sociales también han arremetido contra el gigante del entretenimiento por esta medida.

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Y hay buenas razones para esta oleada de enojo. Como señala el usuario de X/Twitter Anish Moonka en la publicación anterior, la idea original del plan con anuncios de Netflix era ofrecer una alternativa económica para cualquiera que no pudiera permitirse uno de sus planes sin anuncios.

Se podría argumentar que, a menos de la mitad del precio de su plan sin anuncios más económico, eso sigue siendo así.

Sin embargo, en 2015 se podía ver Netflix sin anuncios por el mismo precio que ahora se paga por una suscripción con anuncios. Con anuncios que interrumpen ocasionalmente las películas, series y documentales que ves en el mejor servicio de streaming del mundo, tu experiencia de visualización es hoy peor de lo que era hace más de una década.

Si a eso le sumamos que los anuncios generan miles de millones de dólares en ingresos para Netflix, resulta indignante que el aumento de los costos siga recayendo sobre los consumidores.

Además, el momento elegido para esta subida de precios es de una falta de tacto increíble. En una medida que conmocionó al sector el pasado diciembre, Netflix anunció que había acordado una operación de 82 700 millones de dólares para adquirir Warner Bros. Sin embargo, apenas dos meses después, Netflix se retiró de la puja por Warner Bros. después de que su oferta fuera superada por la de Paramount Skydance, de 111 000 millones de dólares.

Como parte del acuerdo recientemente anunciado entre Paramount y Warner, se pagó a Netflix una indemnización por ruptura de 2.800 millones de dólares —por parte de Paramount, no de Warner— debido a que esta última incumplió su pacto inicial con Netflix. Sin embargo, apenas un mes después de ver cómo sus márgenes de ganancia recibían un fuerte impulso gracias a esa indemnización multimillonaria, Netflix está cobrando a los consumidores de Estados Unidos aún más por el privilegio de usar su servicio, por lo que es comprensible que la gente esté indignada.

Es solo cuestión de tiempo antes de que los usuarios fuera de EE. UU. también se vean obligados a pagar más. En febrero de 2025, los fans del Reino Unido vieron aumentos de precios generalizados menos de un mes después de que los usuarios de EE. UU., Canadá, Argentina y Portugal los sufrieran (según la BBC). No te sorprendas, entonces, si el costo de Netflix sube donde vives en las próximas semanas y meses.

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