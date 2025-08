5 nuevas películas y series de Netflix con más del 90% en Rotten Tomatoes que tienes que ver en agosto de 2025

La comedia de Richard Linklater Dazed and Confused (1993) llegó a Netflix el 1 de agosto.

Como sabemos, a Netflix le encanta consentir a sus usuarios con nuevas integraciones a su catálogo, incluso algunas de las películas y series con increíbles calificaciones por la crítica. Este mes no podía ser la excepción y agrega cinco novedades con una puntuación de más de 90% en Rotten Tomatoes.

A pesar de mi entusiasmo por ver la segunda temporada de la serie de Netflix Miércoles, he seleccionado otra serie igual de emocionante para que veas. También he encontrado cuatro nuevas películas igual de emocionantes, entre ellas la comedia de instituto Dazed and Confused y, por supuesto, Jurassic Park.

Si aún no has visto todos los nuevos títulos que llegarán a Netflix en agosto, asegúrate de que sea tu próxima parada una vez que hayas terminado de añadir las siguientes selecciones a tu lista de reproducción. No queremos que te pierdas nada.

Dazed and Confused/Rebeldes y confundidos (1993)

Dazed and Confused (1993) - Official Trailer - Matthew McConaughey Movie HD

Calificación en RT: 94%

Clasificación: R

Duración: 102 minutes

Director: Richard Linklater

Fecha de estreno: agosto 1

Ambientada en un pequeño pueblo de Texas en 1976, Dazed and Confused sigue a un grupo de estudiantes de secundaria mientras celebran el último día académico antes de las vacaciones de verano.

Además de faltar a clases y drogarse, lo único en lo que piensan todos los estudiantes es en la gran fiesta de Kevin Pickford (Shawn Andrews), que sale mal. Pero el famoso jugador de fútbol americano Randall «Pink» Floyd (Jason London) se ve obligado a tomar una decisión importante: volver en plena forma para la temporada del campeonato o dejarse llevar y divertirse.

Mientras tanto, el último día de clases también marca el día anual de novatadas, en el que los estudiantes de cursos superiores se proponen traumatizar al siguiente grupo de novatos, y tienen al joven estudiante Mitch Kramer (Wiley Wiggins) como su objetivo principal.

The Departed/ Los infiltrados (2006)

The Departed (2005) Official Trailer - Matt Damon, Jack Nicholson Movie HD

Calificación RT: 91%

Clasificación: R

Duración: 151 minutes

Director: Martin Scorsese

Fecha de estreno: agosto 1

El thriller policíaco de Scorsese se centra en dos policías, pero en lados opuestos de la ley. En la década de 1980, la policía estatal del sur de Boston investiga una organización criminal irlandesa-estadounidense.

La policía envía al policía encubierto Billy Costigan (Leonardo DiCaprio) para infiltrarse en una banda dirigida por el jefe mafioso Frank Costello (Jack Nicholson). Al mismo tiempo, el mafioso Colin Sullivan (Matt Damon) se infiltra en la policía como informante a sueldo de Costello, ascendiendo a un puesto de poder en la Unidad de Investigaciones Especiales.

Inmersos en sus dobles vidas secretas, los dos hombres encubiertos recopilan información importante sobre los planes y operaciones de cada bando, pero cuando se descubre que hay un impostor acechando dentro de cada organización, se apresuran a descubrir la identidad del otro sin ser descubiertos.

Groundhog Day/ Hechizo del tiempo (1993)

Groundhog Day (1993) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

Calificación RT: 93%

Clasificación: PG

Duración: 102 minutes

Director: Harold Ramis

Fecha de estreno: agosto 1

En esta icónica comedia de los años 90, Bill Murray interpreta a Phil Connors, un narcisista y cínico presentador del tiempo que es enviado a cubrir el festival anual del Día de la Marmota en Punxsutawney, Pensilvania.

Al ser su cuarto año consecutivo cubriendo el evento, Connors no puede ocultar su enfado y se desquita con su equipo de producción. Pero cuando una tormenta de nieve —que él mismo había pronosticado— azota el festival y la ciudad, se ve atrapado en un bucle temporal, reviviendo el mismo día una y otra vez.

Jurassic Park (1993)

Jurassic Park Official Trailer #1 - Steven Spielberg Movie (1993) HD

Calificación RT: 91%

Clasificación: PG-13

Duración: 127 minutes

Director: Steven Spielberg

Fecha de estreno: August 1

Aclamada por sus logros en efectos especiales y diseño de sonido, la superproducción de ciencia ficción y acción de Spielberg ha hecho mucho más que resistir el paso del tiempo: hay una razón por la que Netflix la adquiere constantemente.

Los paleontólogos Alan Grant (Sam Neill) y Ellie Sattler (Laura Dern) se encuentran entre los expertos seleccionados por el multimillonario e industrial John Hammond (Richard Attenborough) para visitar su remoto parque temático en una isla. Cuando llegan, se sorprenden al descubrir que la isla está poblada por dinosaurios clonados a partir de ADN prehistórico.

Pero su emoción se convierte en puro terror cuando un apagón afecta al parque temático y desactiva todas las medidas de seguridad, lo que provoca que los dinosaurios escapen y salgan en busca de carne fresca.

Outlander temporada 7 parte 1

Outlander | Season 7 Official Trailer | STARZ

Calificación en RT: 90%

Clasificación: TV-MA

Duración por episodio: ~ 53 minutes

Desarrollada por: Ronald D. Moore

Fecha de estreno: August 11

Aunque Outlander fue desarrollada por la plataforma de streaming Starz, sus primeras seis temporadas estarán disponibles en Netflix en agosto, lo cual es ideal si no tienes una cuenta en el servicio de streaming de la cadena.

Basada en la serie de libros homónima de Diana Gabaldon, la adaptación televisiva se centra en Claire Randall (Caitríona Balfe), una enfermera de la Segunda Guerra Mundial que está de luna de miel con su esposo. Su escapada romántica no sale según lo planeado y, misteriosamente, viaja en el tiempo hasta la Escocia de 1743, donde su vida se ve repentinamente amenazada.

Allí conoce al guerrero escocés James Fraser (Sam Heughan), con quien se ve obligada a casarse por su propia seguridad, pero entre ellos surge una apasionada relación y Randall se encuentra dividida entre dos hombres de dos vidas conflictivas.