3 de las series más importantes que se estrenarán en Netflix en marzo de 2026
Agrégalas a tu lista de favoritos lo antes posible
Sign up for breaking news, reviews, opinion, top tech deals, and more.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
Netflix es ampliamente considerado como el mejor servicio de streaming, y es fácil entender por qué solo con ver su programación de marzo. En marzo se añadirán tres grandes series nuevas, y dos de ellas son favoritas del público que regresan.
La otra es una serie que quizá ya hayas visto en Prime Video, pero que se añadirá a Netflix para el público estadounidense. Me han impresionado estas nuevas incorporaciones, y diría que solo por estos títulos ya merece la pena mantener la suscripción este mes.
Aquí tienes tres series de Netflix que no te puedes perder en marzo...
One Piece temporada 2
¿Cuándo?: Disponible desde el 10 de marzo
La serie de acción real One Piece de Netflix fue un gran éxito para la plataforma, y muchos fans del anime original quedaron encantados con la adaptación. Estoy deseando volver a zarpar cuando la serie continúe el 10 de marzo.
Sabemos que la temporada 2 de One Piece traerá «adversarios más feroces y las misiones más peligrosas hasta la fecha» para Luffy y los Sombreros de Paja mientras se dirigen a Grand Line, un legendario tramo de mar lleno de peligros y maravillas a partes iguales. Buscarán el mayor tesoro del mundo, pero sin duda no estarán solos.
La temporada 3 también está en camino, así que no parece que vayamos a abandonar el barco pronto.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
The Man in the High Castle (El hombre en el castillo)
¿Cuándo?: Disponible desde el 11 de marzo
The Man in the High Castle se emitió durante cuatro temporadas en Prime Video, y ahora los espectadores de Netflix pueden disfrutar de este excelente thriller distópico que me mantuvo en vilo.
La serie describe un cruel universo paralelo en el que las potencias del Eje, la Alemania nazi y el Imperio japonés, gobiernan juntas el mundo tras su victoria en la Segunda Guerra Mundial, y la opresiva sociedad que supervisan.
Pero cuando unas misteriosas películas, creadas por un personaje conocido como «El hombre en el castillo», muestran una realidad alternativa en la que los Aliados ganaron la guerra, esto da esperanza y desencadena una resistencia.
Virgin River temporada 7
¿Cuándo?: Disponible a partir del 12 de marzo
Fans de Virgin River, la espera para la temporada 7 casi ha terminado. Esta longeva serie romántica ha cautivado a los suscriptores de Netflix desde 2019, y hay muchos más episodios por venir. Si aún no has visto Virgin River y te gustaría comprometerte con algo a largo plazo, ¿por qué no le das una oportunidad?
Cuando retomemos la serie en la temporada 7, Mel y Jack darán el siguiente paso en su relación tras su tan esperada boda en la temporada anterior. La vida matrimonial trae consigo todo tipo de retos, altibajos, que veremos cuando vuelva la serie.
Por otra parte, seguiremos a Hope y Doc, que han reavivado su romance tras unos años separados; a Preacher y Kaia, que se unieron durante una gran catástrofe; y a Lizzie y Denny, que esperan su primer hijo.
Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!
Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.
Lucy is a long-time movie and television lover who is an approved critic on Rotten Tomatoes. She has written several reviews in her time, starting with a small self-ran blog called Lucy Goes to Hollywood before moving onto bigger websites such as What's on TV and What to Watch, with TechRadar being her most recent venture. Her interests primarily lie within horror and thriller, loving nothing more than a chilling story that keeps her thinking moments after the credits have rolled. Many of these creepy tales can be found on the streaming services she covers regularly.
When she’s not scaring herself half to death with the various shows and movies she watches, she likes to unwind by playing video games on Easy Mode and has no shame in admitting she’s terrible at them. She also quotes The Simpsons religiously and has a Blinky the Fish tattoo, solidifying her position as a complete nerd.
- Antonio QuijanoEditor