La película War of the Worlds, protagonizada por Ice Cube, ha sido ridiculizada tanto por los fans como por los críticos.

La película "War of the Worlds" de Amazon ha aumentado la visibilidad de otra película con el mismo nombre.

Los espectadores están viendo la película de 2005 protagonizada por Tom Cruise en varias plataformas de streaming.

Sin embargo, ninguna de las dos películas es la mejor forma de disfrutar de esta historia de terror y ciencia ficción.

¿No tienes nada que ver? ¿Qué opinas de la película "War of the Worlds de Amazon? Parece que después de todo, tiene algo bueno que ofrecer.

La cinta de Prime Video protagonizada por Ice Cube, que fue uno de los últimos estrenos de julio en la plataforma, sigue siendo objeto de burlas por parte de fans y críticos por igual. Al momento de su publicación, cuenta con un 3% de aprobación de la crítica y un 22% de aprobación del público en Rotten Tomatoes, cifras que la colocan como una de las películas originales peor valoradas en la historia de la plataforma.

Pero no todo son malas noticias para War of the Worlds; de hecho, hay buenas noticias para otra adaptación cinematográfica del clásico de ciencia ficción de H.G. Wells. Dado el interés que ha despertado la obra, la versión de 2005 protagonizada por Tom Cruise está viviendo un renacimiento en algunos de los mejores servicios de streaming del mundo.

Actualmente, la película de Cruise es la octava más popular en Netflix del Reino Unido. Por lo que se comenta, también está teniendo éxito en Paramount+ en Estados Unidos y en otros servicios de streaming donde está disponible.

Es difícil determinar cuántas personas realmente la han visto o cuántas han llegado hasta el final de la cinta dirigida por Steven Spielberg en cualquiera de las dos plataformas. Sin embargo, el hecho sigue siendo este: la película de Prime Video puede ser absolutamente pésima, pero ha presentado la historia increíblemente influyente de Wells a toda una nueva generación y, como gran admirador de la novela original, eso es algo que vale la pena celebrar en mi opinión.

¿Por qué no veo en streaming la película "War of the Worlds", protagonizada por Tom Cruise?

La película La guerra de los mundos, dirigida por Steven Spielberg, gustó a los críticos, pero no a los aficionados. (Image credit: Paramount Pictures)

Si estás tratando de decidir qué película de War of the Worlds vale la pena ver basándote en sus puntuaciones de Rotten Tomatoes, la elección es obvia. La colaboración de Cruise con Spielberg es, por mucho, la mejor cinta, con un 76% de aprobación de la crítica y un 42% del público que así lo indican.

Sin embargo, como sugiere la puntuación de la audiencia, a mí, al igual que a muchos espectadores casuales, la versión de gran presupuesto de Paramount Pictures sobre la obra literaria de Wells me dejó poco entusiasmado. Sí, luce excelente y tiene momentos genuinamente aterradores, especialmente al principio. Pero, ya sea por la ambientación en la Nueva York contemporánea —la historia original de Wells se desarrolla en Inglaterra a finales del siglo XIX— o por otros cambios desconcertantes que hace al material original, la verdad es que el resultado global no me impresionó. Por esa razón, no puedo recomendar la versión protagonizada por Cruise como una de las mejores películas de Netflix ni de Paramount+.

En TechRadar siempre buscamos ofrecer alternativas, así que, como uno de nuestros expertos en entretenimiento, es mi deber hacerlo. No voy a hacer lo que mi colega Jasmine Valentine y decirte que reproduzcas una versión cinematográfica mucho mejor del clásico de ciencia ficción, así que, ¿qué te recomiendo en su lugar?

Si no tienes mucho interés en leer el libro original —aunque yo sí lo recomiendo ampliamente— deberías escuchar el disco conceptual de 1978 de Jeff Wayne, The War of the Worlds, disponible en Spotify, Apple Music y en todos los buenos servicios de streaming de audio.

Toma la historia de Wells —sin alterar su narrativa sin razón— y la convierte en un álbum doble de rock progresivo que deja que tu imaginación vuele mientras lo escuchas. Nada es más aterrador que lo que tu propia mente puede crear, así que ¿por qué no darle una oportunidad? Te prometo que estarás tarareando los acordes iniciales de su primera pista, The Eve of the War, durante varios días.