¿Cuál es la fecha de estreno y la hora de lanzamiento de The Last of Us temporada 2 episodio 1 en Max?

El primer episodio de la segunda temporada de The Last of Us llega este domingo a algunos países

¡La espera está a punto de terminar! La segunda temporada de The Last of Us se estrena este fin de semana (12, 13 y 14 de abril, dependiendo del país), por lo que sabemos que seguramente quieres saber cuándo podrás ver el primer episodio.

A continuación te explico cuándo podrás ver en streaming el último episodio de la exitosa serie original de HBO en Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Al final de este artículo también encontrarás el calendario completo de estrenos de la segunda temporada de Max.

No perdamos más tiempo. Aquí te contamos cuándo volverá la serie de televisión de The Last of Us a una pantalla cercana.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de The Last of Us en Max en México?

Buscas más información sobre el primer episodio de The Last of Us temporada 2 como... (Image credit: Liane Hentscher/HBO)

The Last of Us temporada 2 hará su debut en México Max el domingo 13 de abril a las 6PM PT / 9PM ET(7:00 PM hora de la ciudad de México.

Una de las mejores series de Max volverá a nuestras pantallas con un único episodio. Así que, si esperabas ponerte al día con Joel y Ellie en más de una entrega, te llevarás una gran decepción.

When is The Last of Us season 2 coming out in the UK?

Abby es uno de los muchos nuevos personajes que se introducirán en la segunda temporada (Image credit: Liane Hentscher/HBO)

Los espectadores británicos podrán ver el primer episodio de la temporada 2 de The Last of Us el lunes 14 de abril a las 2 de la madrugada hora peninsular.

En estos momentos, Max no está disponible en las costas británicas y es probable que no se estrene hasta 2026. Por suerte, al igual que su predecesora, puedes ver la segunda temporada de The Last of Us en Sky Atlantic y Now TV

Jesse and Ellie know when season 2 will debut Down Under (Image credit: Liane Hentscher/HBO)

¿Cuándo salen los nuevos episodios de la temporada 2 de The Last of Us? Explicado el calendario completo de estrenos

Dina y Ellie saben cuándo se emitirán los nuevos capítulos, pero no se lo dicen a nadie (Image credit: Liane Hentscher/HBO)

Quieres saber cuándo se estrenarán los nuevos episodios de la temporada 2, más corta que la temporada 1 de The Last of Us, en algunos de los mejores servicios de streaming del mundo? Sigue leyendo para conocer su calendario de estrenos completo:

Episodio 1 - 13 de abril (México y EE.UU.); 14 de abril (Reino Unido y Australia)

Episodio 2 - 20 de abril (México y EE.UU.); 21 de abril (Reino Unido y Australia)

Episodio 3 - 27 de abril (México y EE.UU.); 28 de abril (Reino Unido y Australia)

Episodio 4 - 4 de mayo (México y EE.UU.); 5 de mayo (Reino Unido y Australia)

Episodio 5 - 11 de mayo (México y EE.UU.); 12 de mayo (Reino Unido y Australia)

Episodio 6 - 18 de mayo (México y EE.UU.); 19 de mayo (Reino Unido y Australia)

Episodio 7 - 25 de mayo (México y EE.UU.); 26 de mayo (Reino Unido y Australia)