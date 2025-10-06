A Knight of the Seven Kingdoms llegará en enero de 2026 a HBO Max, y el primer tráiler de la precuela de Game of Thrones podría llegar muy pronto

Se ha anunciado el mes de estreno de la próxima serie derivada de Game of Thrones

A Knight of the Seven Kingdoms se estrenará el próximo mes de enero

Su primer tráiler debería estar disponible este fin de semana (11 o 12 de octubre)

¡Atención! Manda un cuervo a todos los fans de "Game of Thrones", pues la próxima adaptación live-action de la saga llegará en enero de 2026.

A Knight of the Seven Kingdoms, que será la tercera serie de Juego de Tronos en estrenarse en HBO Max, se estrenará en el primer mes del próximo año. De hecho, la cuenta oficial de Juego de Tronos en X/Twitter lo ha confirmado hoy (6 de octubre).

This Winter, Spring is Coming.#AKnightoftheSevenKingdoms premieres January, only on @hbomax. #NYCC pic.twitter.com/zq3wcztM37October 6, 2025

Anteriormente solo sabíamos que A Knight of the Seven Kingdoms llegaría en algún momento a principios de 2026, por lo que es satisfactorio saber que tendremos un programa potencialmente excelente para ver y levantar nuestro ánimo después de las vacaciones.

El anuncio del mes de lanzamiento de la serie vino acompañado también de su primer póster oficial.

En él vemos a un joven Aegon V Targaryen, futuro rey de Poniente, mirando hacia arriba a un individuo increíblemente alto cuya figura completa ni siquiera cabe en la ilustración. ¿De quién se trata? De Ser Duncan el Alto, uno de los dos protagonistas de la serie, junto con Aegon V, y futuro Lord Comandante de la Guardia Real.

Esta no será la única revelación importante que tendremos sobre A Knight of the Seven Kingdoms en los próximos días. Este fin de semana se celebrará un panel sobre la próxima serie original de HBO en la New York Comic-Con (NYCC) 2025. De hecho, será uno de los primeros paneles importantes de la convención de este año, y tendrá lugar el jueves 9 de octubre a la 1 p. m. ET / 10 a. m. PT / 5 p. m. BST.

Entonces, ¿qué esperamos aprender en dicho panel? Con suerte, la fecha real de estreno de la serie. Estoy casi seguro de que también se dará a conocer un primer tráiler, sobre todo porque solo faltan tres meses para el estreno de A Knight of the Seven Kingdoms en uno de los mejores servicios de streaming del mundo. Aparte de un vídeo promocional de HBO Max que contenía las primeras imágenes de A Knight of the Seven Kingdoms, aún no hemos visto nada sustancial. Ya es hora, pues, de que esto se rectifique.

Cronología de "A Knight of the Seven Kingdoms": ¿cuándo tiene lugar? ¿Y de qué trata?

A Knight of... seguirá las aventuras de Ser Duncan el Alto (en la foto) y su escudero Aegon. (Image credit: HBO)

Basada en las novelas cortas «Cuentos de Dunk y Egg», escritas por el autor de Juego de Tronos, George R. R. Martin, A Knight of the Seven Kingdoms narra la historia de Ser Duncan el Alto (alias Dunk) y su escudero Aegon (alias Egg).

En cuanto a dónde se sitúan sus aventuras en la línea temporal de Poniente, "Cuentos de Dunk y Egg" tiene lugar unos 90 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos. Eso la sitúa entre la aclamada serie de libros y House of the Dragon, otra de las obras de Martin que narra la guerra civil de los Targaryen. Esta obra literaria también se ha convertido en una serie de televisión y su próxima entrega, la tercera temporada de House of the Dragon, se está rodando en estos momentos.

No está claro si A Knight of... adaptará las tres novelas cortas esta temporada. Sin embargo, dado que una de las mejores series de HBO Max —al menos, potencialmente— solo tendrá seis episodios, será fascinante ver si las tres obras literarias se han condensado en una sola temporada de televisión o si habrá una continuación.

Mientras esperamos más noticias sobre el próximo programa, descubre todo lo que sabemos sobre Un caballero de los Siete Reinos.