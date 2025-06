Los creadores de The Last of Us confirman exactamente lo que esperaba para la tercera temporada de la serie de HBO Max

¿Eres de los que esperan con emoción la temporada 3 de The Last of Us? De ser así, no se pueden perder la siguiente información, pues los creadores de la exitosa serie, Craig Mazin y Neil Druckmann confirmaron algo que todos los gamers estaban esperando:

La temporada 3 de The Last of Us se va a centrar en la historia de Abby, con el personaje de Kaitlyn Dever como protagonista.

Mientras que la primera temporada de The Last of Us siguió con bastante fidelidad los pasos del primer juego, el segundo es más complejo y necesita más tiempo para contar su historia, así que donde la segunda temporada de The Last of Us se centró principalmente en Ellie tras los horrendos acontecimientos del segundo episodio y sólo cubrió parte del arco argumental, la tercera temporada va a hacer el mismo cambio de protagonista que experimentamos en el juego y nos dará mucho más tiempo con Abby.

Eso sugiere que la rumoreada cuarta y última temporada (que el compositor de la serie Jake Staley sugiere que es definitiva, diciendo al podcast de The Last of Us Savage Starlight que "habrá al menos dos temporadas más, sin duda") volverá a Ellie para su desgarrador y desesperadamente triste clímax.

The Last of Us Season 2 | Official Trailer | Max - YouTube Watch On

¿Qué esperar de la temporada 3 de The Last of Us?

Como explica The Hollywood Reporter (con algunos spoilers importantes de la segunda temporada), la temporada 3 tendrá un tono diferente. “Es más una temporada de agua que de fuego”, reveló Druckmann, mientras que Mazin agregó: “Es una temporada más húmeda que calurosa.” Y, “la tercera temporada estará protagonizada —alerta de spoiler— por Kaitlyn.”

Estoy emocionado por la tercera temporada, aunque con ciertas reservas. Como alguien que amó (y probablemente quedó profundamente traumatizado) por The Last of Us Part II, sentí que la segunda temporada de la serie no transmitió lo mismo que el juego.

Eso es algo inevitable en cualquier adaptación, lo sé, pero hubo dos cosas en particular que me llamaron la atención (y también a mi adolescente, que es fan de los juegos): la interpretación de Bella Ramsay como Ellie y la elección de Kaitlyn Dever como Abby.

En el juego, Ellie es un monstruo —y Abby está construida como un tanque, su cuerpo musculoso contrasta muchísimo con la complexión más delgada de Ellie. Pero en la temporada 2, Ellie está triste, no furiosa, y Kaitlyn Dever no tiene la misma presencia física que su contraparte en el juego. Aunque, eso sí, su rabia es igual de aterradora, así que tal vez solo necesito soltar el juego y dejar que la serie tome su propio rumbo.

Creo que una de las cosas que dijo Mazin sobre el show explica el tono diferente que tiene comparado con el juego: “Para mí, esta no es una serie sobre la venganza”, dijo. “Es una serie sobre el duelo.” Pero si jugaste hasta el final, sabes que trata de ambas cosas: es una reflexión sobre el daño que el duelo puede causar, tanto a uno mismo como a los demás.

The Last of Us temporada 2 ya está disponible en streaming en HBO Max.