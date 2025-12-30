Snoop Dogg decidió que Song Sung Blue es una película navideña, y eso es una gran pista sobre la próxima película de Craig Brewer

Si durante estas fiestas no ves una película que tenga específicamente la palabra «Navidad» en el título, probablemente acabarás discutiendo con tus familiares sobre si se trata de una película navideña o simplemente de una película en la que sale la Navidad.

Sin duda, hay una diferencia entre ambas. Por eso Die Hard, Gremlins y Home Alone podrían entrar en cualquiera de las dos categorías, dependiendo de tu punto de vista, y este año podemos añadir Song Sung Blue a la lista.

La película cuenta la historia real de los miembros de la banda tributo a Neil Diamond de Milwaukee, Thunder (Hugh Jackman) y Lightning (Kate Hudson), y una parte considerable de su extraordinaria historia de amor tiene lugar durante las fiestas. Entonces, ¿dónde se sitúa la película en el canon navideño?

Afortunadamente, tenemos un veredicto definitivo, cortesía de nada menos que una eminencia del mundo del espectáculo como el rapero Snoop Dogg. ¿Por qué Snoop? Bueno, él es el protagonista de la próxima película del director de Song Sung Blue, Craig Brewer.

"No era mi intención que esta fuera una película navideña"

«Es muy interesante que digas eso, porque es precisamente lo que he estado comentando últimamente», me dice Brewer. «No era mi intención que fuera una película navideña. Cuando hicimos la primera prueba, estaba muy nervioso, pero salió muy bien. Creo que Focus Features se sorprendió por la buena acogida que tuvo.

Pero a la mañana siguiente tuve una reunión con Snoop Dogg en Universal, y ellos se habían enterado de la prueba. Ahora mismo estoy haciendo una película sobre la vida de Snoop. Más tarde, ese mismo día, me llamó y me dijo: "Oye, he oído un rumor de que vas a estrenar tu película en Navidad". Y yo le respondí: "Qué interesante. Me pregunto por qué en Navidad". Y luego la gente no paraba de decirme: "Es una fecha estupenda, porque es cuando todas las familias se reúnen"».

Continúa: «La película trata sobre una adolescente que tiene que cuidar de sus padres, unos artistas locos. Trata sobre el matrimonio. Trata sobre una familia que lucha por salir adelante en los buenos y en los malos momentos. Trata sobre la fe. Puede que no siempre sea la fe en Dios, pero en esta película, en realidad, de una forma extraña, es la fe a través de la música de Neil Diamond.

Cuanto más veía la película, más me daba cuenta de que Lightning siempre vestía de rojo y Thunder de azul. Hay luces navideñas por todas partes. Incluso hay una escena navideña. Así que me dije a mí mismo: «Craig, creo que has hecho una película navideña». «¡Qué bello es vivir!», «La jungla de cristal»... Hay argumentos para explicar por qué se consideran películas navideñas. Creo que nosotros hemos hecho una.

Dejemos a un lado la charla navideña por un momento. No puedo expresar lo emocionado que estoy por una película sobre la vida de Snoop del director que nos trajo Hustle and Flow.

Las historias arraigadas en el hip-hop definieron el salto de Brewer al escenario internacional, pero aunque es capaz de contar con ternura historias de cualquier género —solo hay que ver Song Sung Blue para comprobarlo—, un viaje de vuelta al lugar donde todo comenzó me tiene muy emocionado. Sería genial que Martha Stewart aceptara interpretarse a sí misma.

Y sí, Song Sung Blue es sin duda una película navideña. Se podrá ver en los cines a partir del día de Navidad en Estados Unidos y del día de Año Nuevo en Reino Unido y Australia.

