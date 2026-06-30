Según se informa, un actor sorpresa ha sido elegido para interpretar a Batman en el Universo DC de James Gunn y Peter Safran

Se está difundiendo en línea un nuevo rumor sobre el Batman del Universo DC (DCU)

Varias fuentes internas afirman que se ha elegido a un actor inesperado para interpretar al Caballero Oscuro

Curiosamente, dicho actor estuvo a punto de ganar la competencia para interpretar a Superman

Según se informa, James Gunn y Peter Safran han encontrado al actor que quieren para interpretar a Batman en el Universo DC (DCU).

Según John Campea, un experto en la industria, se ha elegido a un nombre inesperado para interpretar al Caballero Oscuro en la franquicia de cómics de Gunn y Safran.

Campea no reveló la identidad de dicho actor en la última edición de su podcast, pero afirma que dos fuentes diferentes —una de las cuales está «bien posicionada» para saber estas cosas, y ninguna de las cuales conoce a la otra— vincularon a la misma estrella con el papel.

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Entonces, ¿quién es este misterioso individuo? Según otros filtradores con un historial menos confiable, entre ellos MyTimetoShineHello, se trata de Tom Brittney.

¿Quién es Tom Brittney y realmente lo han elegido para interpretar a Batman en el Universo Cinematográfico de DC?

Entre los trabajos como actor de Tom Brittney se encuentran Grantchester, Back in Action y Greyhound (Image credit: Variety/GettyImages)

Brittney, un actor inglés más conocido por interpretar el papel principal en las temporadas 4 a 8 de la serie británica de misterio «Granchester», seguramente no le suene a la gran mayoría de los lectores.

Sin embargo, está empezando a hacerse un nombre en los círculos de Hollywood. Para empezar, fue uno de los tres candidatos que llegaron a la ronda final de audiciones para interpretar a Superman en el Universo de DC. ¿Los otros? David Corenswet, quien ganó la competencia para interpretar al Hombre de Acero, y Nicholas Hoult, quien terminó siendo elegido para interpretar al archienemigo de Superman, Lex Luthor.

Entre otros papeles posteriores a *Granchester*, Brittney tuvo un pequeño papel secundario en la exitosa película de Netflix *Back in Action*, protagonizada por Jamie Foxx y Cameron Diaz. Su próxima aparición en la pantalla grande será en *Fall 2: Deadpoint* de Lionsgate, también conocida como la secuela del thriller de supervivencia de 2022 *Fall*, que se estrenará a principios de septiembre. Si para entonces no se ha anunciado oficialmente a Brittney como el Cruzado Enmascarado del Universo DC, esperen que responda muchas, muchas, muchas preguntas sobre su posible casting durante la gira de prensa de *Fall 2*.

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«Genial, Tom, pero ¿hay algo de cierto en este rumor?», te oigo preguntar. Al momento de la publicación, Gunn, quien no tiene reparos en desmentir los rumores —o, en contadas ocasiones, confirmar un rumor de casting— a través de las redes sociales, no ha hecho comentarios al respecto.

Hay que reconocer que el codirector de la DCU está muy ocupado con *Man of Tomorrow*, es decir, la secuela de la película de *Superman* de 2025. A menos que Gunn se atreva a dar un paso al frente para confirmar o desmentir la participación de Brittney, es posible que no lo sepamos hasta, bueno, mañana (30 de junio), cuando se espera que se filmen nuevas escenas para *Clayface*, la próxima película del Capítulo Uno de la DCU

Por qué los nuevos días de rodaje de Clayface podrían confirmar que Brittney interpretará a Batman

Well production for Clayface is back on the Wirral right now as teams are gearing up to film some pick up shots for the upcoming DC film releasing in October! Filming is taking place at the old Birkenhead Tunnel entrance from 30th June to 1st July!!!!#Clayface #DC #Movie pic.twitter.com/c0TddF20ELJune 28, 2026

Según el usuario de X/Twitter 4thdoctorstan74, el equipo de producción de Clayface regresará a Merseyside, en el Reino Unido, para filmar más material para la próxima película de terror corporal entre el 30 de junio y el 1 de julio.

Ahora, 4thdoctorstan74 ha afirmado que dicho equipo solo grabará tomas adicionales. Estas suelen grabarse durante el proceso de posproducción para, entre otras cosas, mejorar el ritmo y el flujo narrativo de la película. Es muy probable, entonces, que la película no esté realizando ningún rodaje adicional importante antes de su estreno a finales de octubre.

Dicho esto, no creo que podamos descartar por completo la posibilidad de que una de estas tomas adicionales pueda involucrar a Brittney si ha sido contratado para interpretar a Bruce Wayne y a su alter ego justiciero. Después de todo, ha habido innumerables rumores de que Batman no aparecerá en *Clayface*, lo cual parece un gran error considerando que, como ya sabes, el villano del título es solo uno de los muchos enemigos del luchador contra el crimen de Gotham. Además, dado que *Supergirl* está teniendo dificultades para causar impacto en taquilla, tal vez lo mejor para los señores Gunn y Safran sea presentar al Batman del Universo Cinematográfico de DC (DCU) lo antes posible para mantener el interés en su incipiente franquicia cinematográfica.

Si —y, sinceramente, no me cansaré de repetirlo— Brittney va a interpretar al legendario héroe en este universo de cómics de DC, tendría sentido que su Batman hiciera su debut en *Clayface*, aunque solo sea en un cameo, antes de su película independiente de la DCU, *The Brave and the Bold*. Todas las miradas, entonces, están puestas en las cuentas de redes sociales de Gunn y en el noroeste de Inglaterra para ver si Brittney ha sido elegido para interpretar al mejor detective del mundo.

Mientras tanto, descubre todo lo que sabemos hasta ahora sobre Clayface. O bien, averigua cómo ver las películas de Batman en orden o comprueba si estás de acuerdo con nuestro ranking de las mejores películas de Batman.

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