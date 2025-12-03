"¿Qué he hecho?": Milly Alcock, protagonista de Supergirl, revela por qué tuvo una reacción tan visceral al ser elegida para formar parte del elenco de DCU

Milly Alcock fue elegida para interpretar a Kara Zor-El en enero de 2024.

La actriz principal de Supergirl ha revelado cómo se sintió tras ser seleccionada para el reparto de DCU.

Milly Alcock admitió que no estaba segura de ser la elección adecuada para el papel.

Por otra parte, el codirector ejecutivo de DC Studios, James Gunn, ha desmentido los rumores sobre el presupuesto de la película.

La actriz principal de la película Supergirl de 2026 ha hablado abiertamente sobre el miedo que sintió al ser elegida para interpretar a Kara Zor-El en el Universo DC (DCU).

Por primera vez, Milly Alcock, que ganó el casting para interpretar a Supergirl en enero de 2024, ha revelado por qué no se sentía la elección adecuada para el personaje.

En declaraciones a Forbes Australia, Alcock admitió que, aunque estaba encantada de haber sido elegida para interpretar a la kriptoniana titular en el DCU, le costó un tiempo superar el síndrome del impostor que la invadió al conseguir el papel.

"Pensé: "¿Qué he hecho?"", explicó Alcock. «Me costó mucho creer que pudiera hacerlo. Incluso llamé al director [Craig Gillespie] y le dije: "No sé cómo ser esa persona. Yo solo soy yo".

"Al final, me di cuenta de que la única manera de salir adelante era confiar en mí misma", continuó la exalumna de House of the Dragon y Sirens. "Siempre he creído que la vida llega en el momento justo. Las cosas suceden cuando tienen que suceder, te sientas preparada o no".

Si algún fan de los cómics de DC dudaba del talento de Alcock para interpretar a la heroína homónima, esa incertidumbre se disipó en la película de Superman de 2025. De hecho, en ese momento, opiné que solo necesitaba ver 30 segundos de Superman para tener plena confianza en Supergirl, y todo se debe al cameo de Alcock en dicha película, que se robó el show.

Si su actuación en Superman, que el codirector de DC Studios, James Gunn, calificó de "absolutamente impresionante" en septiembre, sirve de referencia, nos espera una verdadera delicia cuando Supergirl llegue a los cines el próximo mes de junio.

"Ni siquiera un poco cierto": por qué James Gunn defendió recientemente a Supergirl

"¡Espera! ¿Cuánto costó mi película, según se dice?". (Image credit: DC Studios)

Hablando de Gunn, el co-director de DCU ha desmentido un informe sobre el supuesto presupuesto de la película de superhéroes.

En su artículo sobre Alcock, Forbes sugirió que la película anteriormente conocida como Supergirl: Woman of Tomorrow costó 200 millones de dólares. Sin embargo, en respuesta a un fan en Threads sobre el supuesto gasto, Gunn simplemente dijo: "No es ni un poco cierto".

Gunn no es ajeno a desmentir afirmaciones sobre su incipiente franquicia cinematográfica y la de Peter Safran. De hecho, ha salido regularmente al paso para rechazar informes sobre varios proyectos de DCU Chapter One, por lo que no es de extrañar que lo haya hecho también en este caso.

Aun así, el hecho de que Gunn haya negado que Supergirl haya costado 200 millones de dólares es significativo.

Sin conocer los entresijos de la producción cinematográfica en Hollywood, el consenso general entre los aficionados es que una película suele tener que recaudar el doble de lo que cuesta para ser rentable. En resumen: cuanto menor es el presupuesto, menos dinero necesita recuperar una película para considerarse un éxito comercial.

Si el gasto de producción de Supergirl fuera de 200 millones de dólares, teóricamente necesitaría recaudar 400 millones de dólares en taquilla para cubrir gastos. El hecho de que su presupuesto sea aparentemente menor significa que tiene más posibilidades no solo de recuperar sus gastos, sino también de ser rentable.

Por supuesto, veremos si una de las películas más emocionantes del próximo año es un éxito de taquilla cuando Supergirl despegue el 26 de junio de 2026. Pero, con los rumores que circulan de que el primer tráiler de Supergirl podría estrenarse muy pronto, la acogida que reciba a su llegada puede darnos alguna pista sobre si lo será.

Por ahora, descubre todo lo que sabemos hasta ahora sobre Supergirl y ve quiénes serán los coprotagonistas de Alcock en mi guía del reparto y los personajes de Supergirl.

