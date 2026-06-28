Prime Video revela todos sus estrenos de julio: Elle, Batman, anime y más

Prime Video dio a conocer los estrenos que llegarán a su catálogo durante julio, con una oferta que incluye nuevas series, temporadas inéditas, anime, películas y transmisiones exclusivas del Apertura 2026 de la Liga MX.

Uno de los lanzamientos más esperados es Elle, serie que se estrenará el 1 de julio y que mostrará la historia de Elle Woods antes de convertirse en la estudiante "fuera de lugar" en Harvard. Ambientada en 1995, la producción sigue a la protagonista mientras enfrenta el caos de la preparatoria, amistades complicadas, romances prohibidos y decisiones de moda que marcarán el camino para descubrir quién es.

El 7 de julio llegará The Ghost in the Shell, cuya historia se desarrolla en 2029, cuando la Mayor Motoko Kusanagi y la Sección 9 investigan al misterioso hacker Puppet Master, responsable de borrar la memoria de sus víctimas y poner en riesgo la seguridad pública.

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Los amantes del anime también podrán disfrutar de la nueva temporada de De Viejo Pueblerino a Gran Maestro Espadachín, disponible a partir del 8 de julio. La serie sigue a Beryl Gardenant, un espadachín que abandona la tranquilidad de su dojo para emprender una nueva vida llena de desafíos junto a su exalumna Allucia.

Ese mismo mes llegarán varias producciones originales. El 10 de julio se estrenará El Drama, centrada en una pareja que enfrenta una inesperada revelación pocos días antes de su boda.

Posteriormente, el 15 de julio, debutarán dos nuevas series. Juntas o Muertas contará la historia de Debbie, quien descubre que su mejor amiga Judith es una asesina internacional, obligándolas a huir por Europa mientras escapan de autoridades y criminales. Ese mismo día también llegará El Dentista, ambientada en Veracruz en 1889, donde un pionero de la investigación forense y una química colaboran con la policía para resolver una serie de asesinatos.

El 17 de julio será el turno de El Guardián: Último Refugio, thriller que sigue a un recluso que rescata a una niña en una isla escocesa y se ve envuelto en una peligrosa persecución mientras intenta protegerla.

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Para cerrar el mes, el 31 de julio regresará Batman: El Enmascarado con una nueva temporada. La serie animada de estilo noir continúa explorando los primeros años de Bruce Wayne como el vigilante de Gotham.

Películas para comprar o rentar

Durante julio también llegarán dos estrenos bajo el esquema de compra o renta. Scary Movie: Terroríficamente Incorrecta estará disponible a partir del 22 de julio, con el regreso de Cindy, Brenda, Shorty y Ray enfrentando a un nuevo asesino enmascarado.

Cinco días después, el 27 de julio, será el turno de El Día de la Revelación, una producción original creada y dirigida por Steven Spielberg, escrita por David Koepp y protagonizada por Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo.

Chivas regresa a Prime Video

Los aficionados del Rebaño Sagrado también tendrán actividad durante julio. Prime Video transmitirá en exclusiva los dos primeros partidos como local de Chivas en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Los encuentros confirmados son:

Chivas vs. Toluca — 18 de julio a las 19:07 horas.

Chivas vs. Juárez — 25 de julio a las 17:07 horas.

Un especial para celebrar el Día del Perro

Finalmente, la plataforma también conmemorará el Día del Perro con una selección especial de películas y series protagonizadas por perros, pensada para disfrutar en familia y celebrar a los compañeros de cuatro patas.

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