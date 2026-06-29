Peter Safran, codirector de DC Studios, admite que "Supergirl no cumplió con nuestras expectativas de taquilla", pero no parece que eso vaya a obligarlos a él y a James Gunn a revisar su plan para el DCU

"Supergirl" tuvo un fin de semana de estreno desastroso en los cines de todo el mundo

DC Studios no modificará su visión a largo plazo para su universo cinematográfico

Eso fue lo que el codirector ejecutivo Peter Safran le dijo a un reportero tras el desastroso estreno de "Supergirl"

La película, protagonizada por Milly Alcock, recaudó apenas 68 millones de dólares durante su primer fin de semana

Parece que ha llegado el momento de minimizar los daños para DC Studios.

Tras el estreno de "Supergirl" —y su posterior fracaso— en la taquilla mundial, la división de cine y televisión del gigante de los cómics parece negarse a modificar su plan general para su incipiente universo cinematográfico.

De hecho, en declaraciones a The New York Times (NYT) tras el desastroso desempeño de "Supergirl" en su fin de semana de estreno, el codirector de DC Studios, Peter Safran, insistió en que él, su colega James Gunn, y la empresa matriz Warner Bros. «siguen confiando» en la visión a largo plazo para el Universo DC (DCU). Y eso a pesar de que Safran admitió que la película protagonizada por Milly Alcock «no cumplió con nuestras expectativas de taquilla».

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Tal declaración es, bueno, un eufemismo. Tras su estreno el 26 de junio, la película anteriormente conocida como Supergirl: Woman of Tomorrow sufrió un debut casi catastrófico. Como señaló el informe del NYT, el "Capítulo Uno" del DCU recaudó unos míseros 68 millones de dólares en todo el mundo —38 millones en Norteamérica y 30 millones a nivel internacional— durante sus primeros cuatro días en cines.

Para poner la primera de esas cifras en un contexto aterradoramente sombrío, la tan criticada película derivada de Spider-Man, "Morbius" —también conocida como la película del antihéroe vampírico protagonizada por Jared Leto—, recaudó apenas 39 millones de dólares en Norteamérica durante su propio y desastroso fin de semana de estreno a finales de 2022.

¿Por qué "Supergirl" no tuvo más éxito en la taquilla mundial?

Puede que "Supergirl" haya llegado volando a los cines, pero ya se ha estrellado contra la Tierra con un fuerte golpe (Image credit: Warner Bros. Pictures/DC Studios)

Se pueden señalar numerosas razones, entre ellas el debate actual sobre el «cansancio de los superhéroes», el hecho de que se haya dado prioridad a una nueva película de Supergirl por encima de, digamos, una película protagonizada por otro miembro de la llamada «Santísima Trinidad» de DC Comics —Batman y Wonder Woman— y —quizás lo más importante de todo— el boca a boca. Después de todo, en lo que respecta a esta última razón, el éxito o el fracaso de una película puede depender no solo de lo que los críticos y/o el público en general piensen de ella, sino también de lo que digan al respecto. Puedes ver lo que pensé de la aventura protagonizada por Alcock en mi propia reseña de "Supergirl".

Pero me estoy desviando del tema. En mi opinión, hay otra causa importante para el desempeño increíblemente pobre de "Supergirl" a nivel mundial, y tiene que ver con dos poderosas franquicias de películas animadas: "Toy Story" y "Minions".

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En cuanto a la primera, la recepción de la crítica a su quinta entrega fue tan mixta como la de "Supergirl". De hecho, en mi reseña de "Toy Story 5", le di tres de cinco estrellas, que es la misma calificación que obtuvo "Supergirl".

Sin embargo, la inmensa popularidad de Toy Story significa que puede —al menos por ahora— resistir cualquier crítica negativa que se le presente. Eso queda claro al observar sus propias ventas de boletos a nivel mundial, que han permitido a Toy Story 5 recaudar la impresionante cifra de 585 millones de dólares (según Variety) en sus primeros 12 días en cines.

Luego llegamos a la otra serie cinematográfica mencionada anteriormente que genera mil millones de dólares: "Minions". Con su próxima entrega —"Minions y los monstruos"— programada no solo para estrenarse el 3 de julio, sino que además se prevé que recaude una suma igualmente enorme de dinero, el momento del estreno de "Supergirl" no podría haber sido peor. Quizás si su estreno se hubiera pospuesto hasta agosto, cuando su mayor competidor habría sido, posiblemente, la próxima película de Insidious, podría haber alcanzado mayores cotas de éxito.

Para más información sobre el último proyecto del Universo DC, échale un vistazo a mi artículo "Explicación del final de Supergirl" para ver cómo podría preparar el terreno para "Man of Tomorrow", también conocida como la secuela de la película de "Superman" del año pasado. O bien, descubre cuándo podría llegar "Supergirl" a HBO Max.

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